По данным Шрайера, Bluepoint и Sony хотели сделать ремейк Bloodborne, но FromSoftware была против

На протяжении многих лет фанаты призывали к ремейку Bloodborne. Он так и не материализовался, но не из-за отсутствия попыток. В новом отчёте Bloomberg говорится, что недавно закрытая Bluepoint Games предлагала ремейк Bloodborne в начале 2025 года, но оригинальный разработчик FromSoftware отклонил его.
Это не стало полной неожиданностью, поскольку бывший руководитель PlayStation Шухей Ёсида в интервью Kinda Funny в 2025 году заявил, что режиссёр оригинальной Bloodborne Хидетака Миядзаки хотел переиздать игру, но был слишком занят. Он добавил, что Миядзаки не хотел, чтобы «кто-либо ещё прикасался к ней».
Серия Bloodborne принадлежит Sony, но Ёсида в интервью сказал, что, по его мнению, Sony уважает пожелания Миядзаки не делать ремейк, и, похоже, так всё и произошло.
Bluepoint была известна своими ремейками и портами, работая над God of War Collection, The Ico и Shadow of the Colossus Collection для Sony, Uncharted: The Nathan Drake Collection и Gravity Rush Remastered для Sony, а также Metal Gear Solid HD Collection для Konami до того, как Sony приобрела компанию. Совсем недавно Bluepoint работала над ремейком Demon's Souls 2020 года, который получил высокую оценку критиков как ремейк игры от FromSoftware.
Корпорация Сони какого-то разработчика уважает, и смех и грех, просто тупые в руководстве сидят, дундуки вот и всё.
Объективно её смысла уже ремейк делать мало. Кто её будет проходить ? Фанаты сони ? Остальные если хотели пройти, уже прошли давно. Остальные не особо и хотели. Выпустят морально устаревший продукт это сомнительное удовольствие. Это отлично показали на примере обливион ремастер. Да он выглядит хорошо, красиво вроде. Движок старый и основа игры не спрячешь. По итогу имеешь стойкое ощущение словно тебе выдали 1 единицу старого деда в гриме и парике, косящего под молодого. Выглядит это очень сомнительно.
Да и соулсов сейчас вышло достаточно и в будущем будет.
Почему бы им не уважать человека, на котором держатся довольно таки прибыльные игры? Зачем его сердить и настраивать против себя?
врут - врятли FromSoftware - откажеться от бобла - по недавим играм видно, а вот сонька любит мливать всё и вся
СоСони решили всё свалить на Фромов