По оценкам аналитиков, Bloodborne заработала $317 млн при тираже в 10,4 млн копий

Несмотря на то, что с момента релиза Bloodborne на PlayStation 4 прошло уже более десяти лет, культовый экшен от FromSoftware отказывается стареть. Игра не просто удерживает старую аудиторию, но и продолжает активно привлекать новых игроков, демонстрируя впечатляющие финансовые успехи даже в 2026 году — и все это в условиях полного игнорирования со стороны Sony, так и не выпустившей официальный ремастер или ПК-порт.

Согласно свежему отчету аналитической компании Alinea Analytics, суммарные мировые продажи Bloodborne на сегодняшний день достигли внушительной отметки в 10,4 миллиона копий. Общая выручка от игры оценивается примерно в 317 миллионов долларов. Что по-настоящему удивляет, так это динамика продаж: только за текущий 2026 год проект разошелся тиражом еще в 251 тысячу копий. Для игры без нативной поддержки консолей текущего поколения и крупных маркетинговых кампаний — это феноменальный результат, которому позавидовали бы многие современные релизы.

Статистика вовлеченности аудитории доказывает, что Ярнам обитаем и по сей день: по оценкам аналитиков, в ушедшем октябре в Bloodborne сыграло порядка 500 тысяч активных пользователей, причем эксперты зафиксировали высокую миграцию игроков внутри фандома «соулсборнов». Так, 12% от этой аудитории параллельно заходили в Elden Ring, 6% охотников решили перепройти Dark Souls 3, а еще 5% пользователей возвращались в Sekiro: Shadows Die Twice.

Секрет долговечности Bloodborne кроется в уникальном геймдизайне, который индустрия так и не смогла повторить. Мрачная викторианская атмосфера, виртуозно переплетающая готический хоррор с лавкрафтовскими мотивами, в сочетании с гениальной архитектурой взаимосвязанных улиц Ярнама, до сих пор дарит непревзойденное чувство исследования и тайны.

Вторым столпом вечной молодости игры остается ее боевая система. В отличие от оборонительного стиля Dark Souls, Bloodborne завязана на агрессии и контролируемом риске. Система возврата здоровья заставляет игрока не отступать, а идти в лобовую атаку, что делает каждую схватку динамичной и держит в напряжении даже ветеранов жанра.