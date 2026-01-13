По словам Хидетаки Миядзаки, Bloodborne - его самая личная работа на сегодняшний день

Хидетака Миядзаки, известный создатель серии Souls, в недавнем интервью рассказал, что Bloodborne представляет собой его самую личную работу на сегодняшний день. Директор FromSoftware заявил, что игра 2015 года «возможно, является наиболее ярким отражением» его творческого стиля, что делает отсутствие сиквела или ремастера ещё более болезненным для фанатов.

В интервью Game Informer Миядзаки объяснил, что Bloodborne — особенная игра для него по двум основным причинам. Во-первых, потому что это был «вероятно, самый сложный цикл разработки, который у нас был с точки зрения студии». Несмотря на трудности, игра получила наивысшую на сегодняшний день оценку критиков от FromSoftware, превзойдённую лишь Elden Ring.

Что ещё более важно, создатель подчеркнул крайне личный характер проекта:

Я вложил в эту игру множество своих собственных идей, будь то сюжет, построение мира или даже механика и системы.

В результате, по его словам, Bloodborne представляет собой наиболее чистое выражение его творческого видения среди всех его работ.

Несмотря на признание, отсутствие современной версии игры, похоже, напрямую связано с самим Миядзаки. По словам бывшего руководителя Sony Шухея Ёсиды, Миядзаки слишком занят, чтобы контролировать какую-либо работу, связанную с игрой, и «не хочет, чтобы кто-либо еще к ней прикасался».