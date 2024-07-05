Пользователи смогли запустить Bloodborne на эмуляторе shadPS4 - в игре уже работает меню

Вчера стало известно о выходе нового эмулятора PS4 - shadPS4, который в отличии от других эмуляторов PS4 уже умеет запускать некоторые 3D-игры.
Пользователи решили узнать сможет ли эмулятор запустить тяжелую игру, такую как Bloodborne - и результат впечатляет. shadPS4 действительно может запустить игру и даже отображает рабочее меню в игре, но пока что эмулятор требует дальнейших доработок для полноценного игрового опыта.
Скорее всего понадобится ещё довольно много времени до того момента когда эмулятор сможет корректно работать в Bloodborne, но первый шаг уже сделан.
Консольщики обиженные заминусили новость что ли? Боятся последней священной эксклюзивной коровы лишиться?
Надеюсь разрабы доведут эмуль до ума // Иван Ростовский
Минусуют тут всё,концепция сайта такая.
Скажи людям правду и по факту и будешь в минусах,минусы тут ничего не значат,можешь чихать на них.
А про новость : нахер это бладборн сдался,есть другие новые и старые эксклюзивы.Дрочильня где умираешь по 30 раз и один раз убиваешь мало меня интересует.
Для этого у меня есть елден который уже во много раз круче старого эксклюзива. // Влад Винчестер
чел, сходи что ли траву потрогай...
Трогать траву каждый раз когда кто то читает мой правильный коммент и советует херню?нет спасибо. // Влад Винчестер
Лол. Её уже все прошли и забыли.
бладборну на пека - быть!
...через 10-15 лет
ага, а компы потянут, которые выйдут через десятилетия, как было с эмулями пс3 и 360
сейчас эту новость эту страшную весть прочитает бабадзака и побежит пилить порт на ПК..инфа 100 %...скоро Бладик на ПК..готовимся
Миядзаки уже ни раз говорил, что с радостью бы запилил бладборн на ПК, но исходники утеряны. Придётся пилить её с нуля, а на это нет бюджета
пока сони портирует свои игры на пк, энтузиасты пытаются портировать саму сони на пк // Алек-Сандер Токарь
Честно говоря, уже пофиг. Надоело ждать. Сейчас не 14 год, на ПК уже вышло дохрена сосаликов, играй не хочу.
Плойку я ради ББ так и не купил. Как и другие пекари. Чего добились сони своей мерзкой политикой перекупки экзов? Только того, что большая часть игроков тупо прошла мимо игры.
на пк вышел только elden ring с его пососным длс, где дохрена?
Чел на ПК вышли почти все игры фромов какой только Элден ?
Демон соулс не ориг не вышел, ни ремейк, однако все остальное или что-то в этом жанре выходит всё.
все соулс лайки вышли на ПК, кроме Бладборна и Демонов, их дофига
Фанаты, блин, быстрее сами игру заново на ПК запилят, чем Сони сподобятся...
Осталось совсем немного)))
вспоминается начало ксении и рпцс3
да нахрен он не сдался. дайте до длц престарелого кольца дойти, ёпрст // Данила Мудров
одно дело запустить игровую среду, другое анимированное меню, каторое запускает саму игру
Любое внутриигровое меню работает через движок игры. Если запускается (и тем более работает навигация) значит эмулятор как минимум понимает как обрабатывать команды движка.
Само собой это не значит, что завтра уже можно будет играть в BB через него, но это уже колоссальный прогресс, особенно на фоне других эмулей, которые над 2D играми пыхтят все ещё.
плевать на движке оно или нет, сегмент меню запускает саму программу игры! можешь анрил установить и посмотреть как это работает
Тебе объяснили, а пишешь "плевать". Тебе не кажется, что ты высер написал?
Unreal это другой движок, а fromsoftware использует PhyreEngine.
ой прости, у 3d движков всё по разному, работают они по-разному, языки разные имеют .. "объяснятели", стоит и тебе и автору этого "ответа-объяснения" сначала узнать как что работает, а потом 5 копеек вставлять, да еще на курсы запишитесь по пониманию написанного!
Пекабелив такой белив ахаха. Купил себе плойку, прошел все интересующие тайтлы включая бб несколько раз, затем обратно перекатился на пеку, сейчас вообще себе взял большой телик с эмбилайтом и геймпадом, просто перекинул хдми с системника на телик и лежу на диване катаю. Смешно смотреть как некоторые ждут годами бб, просто умора)
держи в курсе мажорчик)