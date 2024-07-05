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Bloodborne 24.03.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица
8.6 1 460 оценок

Пользователи смогли запустить Bloodborne на эмуляторе shadPS4 - в игре уже работает меню

AceTheKing
Новости

Вчера стало известно о выходе нового эмулятора PS4 - shadPS4, который в отличии от других эмуляторов PS4 уже умеет запускать некоторые 3D-игры.

Пользователи решили узнать сможет ли эмулятор запустить тяжелую игру, такую как Bloodborne - и результат впечатляет. shadPS4 действительно может запустить игру и даже отображает рабочее меню в игре, но пока что эмулятор требует дальнейших доработок для полноценного игрового опыта.

Скорее всего понадобится ещё довольно много времени до того момента когда эмулятор сможет корректно работать в Bloodborne, но первый шаг уже сделан.

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Комментарии: 27
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Консольщики обиженные заминусили новость что ли? Боятся последней священной эксклюзивной коровы лишиться?

Надеюсь разрабы доведут эмуль до ума // Иван Ростовский

7
Пользователь ВКонтакте

Минусуют тут всё,концепция сайта такая.
Скажи людям правду и по факту и будешь в минусах,минусы тут ничего не значат,можешь чихать на них.
А про новость : нахер это бладборн сдался,есть другие новые и старые эксклюзивы.Дрочильня где умираешь по 30 раз и один раз убиваешь мало меня интересует.
Для этого у меня есть елден который уже во много раз круче старого эксклюзива. // Влад Винчестер

0
fortuneismax Пользователь ВКонтакте

чел, сходи что ли траву потрогай...

0
Пользователь ВКонтакте fortuneismax

Трогать траву каждый раз когда кто то читает мой правильный коммент и советует херню?нет спасибо. // Влад Винчестер

0
Uilenspiegel

Лол. Её уже все прошли и забыли.

0
A E

бладборну на пека - быть!

5
Миханик Шестеренкин

...через 10-15 лет

0
Rorschach93

ага, а компы потянут, которые выйдут через десятилетия, как было с эмулями пс3 и 360

0
Grognac

сейчас эту новость эту страшную весть прочитает бабадзака и побежит пилить порт на ПК..инфа 100 %...скоро Бладик на ПК..готовимся

2
kunilito

Миядзаки уже ни раз говорил, что с радостью бы запилил бладборн на ПК, но исходники утеряны. Придётся пилить её с нуля, а на это нет бюджета

0
Пользователь ВКонтакте

пока сони портирует свои игры на пк, энтузиасты пытаются портировать саму сони на пк // Алек-Сандер Токарь

0
0ncnjqybr

Честно говоря, уже пофиг. Надоело ждать. Сейчас не 14 год, на ПК уже вышло дохрена сосаликов, играй не хочу.

Плойку я ради ББ так и не купил. Как и другие пекари. Чего добились сони своей мерзкой политикой перекупки экзов? Только того, что большая часть игроков тупо прошла мимо игры.

0
DimasPula

на пк вышел только elden ring с его пососным длс, где дохрена?

-9
Nodas DimasPula

Чел на ПК вышли почти все игры фромов какой только Элден ?

7
borsic Nodas

Демон соулс не ориг не вышел, ни ремейк, однако все остальное или что-то в этом жанре выходит всё.

5
Rorschach93 DimasPula

все соулс лайки вышли на ПК, кроме Бладборна и Демонов, их дофига

0
Кей Овальд

Фанаты, блин, быстрее сами игру заново на ПК запилят, чем Сони сподобятся...

0
rmplaton

Осталось совсем немного)))

0
Rorschach93

вспоминается начало ксении и рпцс3

0
Пользователь ВКонтакте

да нахрен он не сдался. дайте до длц престарелого кольца дойти, ёпрст // Данила Мудров

-3
PlatinumJack

одно дело запустить игровую среду, другое анимированное меню, каторое запускает саму игру

-4
AceTheKing

Любое внутриигровое меню работает через движок игры. Если запускается (и тем более работает навигация) значит эмулятор как минимум понимает как обрабатывать команды движка.

Само собой это не значит, что завтра уже можно будет играть в BB через него, но это уже колоссальный прогресс, особенно на фоне других эмулей, которые над 2D играми пыхтят все ещё.

3
PlatinumJack AceTheKing

плевать на движке оно или нет, сегмент меню запускает саму программу игры! можешь анрил установить и посмотреть как это работает

-4
ugf16349 PlatinumJack

Тебе объяснили, а пишешь "плевать". Тебе не кажется, что ты высер написал?
Unreal это другой движок, а fromsoftware использует PhyreEngine.

0
PlatinumJack ugf16349

ой прости, у 3d движков всё по разному, работают они по-разному, языки разные имеют .. "объяснятели", стоит и тебе и автору этого "ответа-объяснения" сначала узнать как что работает, а потом 5 копеек вставлять, да еще на курсы запишитесь по пониманию написанного!

-2
Dark1994

Пекабелив такой белив ахаха. Купил себе плойку, прошел все интересующие тайтлы включая бб несколько раз, затем обратно перекатился на пеку, сейчас вообще себе взял большой телик с эмбилайтом и геймпадом, просто перекинул хдми с системника на телик и лежу на диване катаю. Смешно смотреть как некоторые ждут годами бб, просто умора)

-7
Rorschach93

держи в курсе мажорчик)

0