Последние слухи о ремастере Bloodborne оказались фейком ©

Недавно в сети появился новый слух о ремастере Bloodborne. Однако этот слух о Bloodborne оказался фейком, поскольку исходил от человека, выдававшего себя за инсайдера.

Если говорить подробнее, то человек, выдававший себя за инсайдера Im A Hero, поделился подробностями о многочисленных проектах/играх на Discord-сервере другого инсайдер The Snitch. Среди этих игр была, как вы уже догадались, ремастер Bloodborne.

Первым тревожным сигналом в отношении этого слуха стал его источник. Настоящий Im A Hero обладает информацией только о проектах Sega и Square Enix, но не Sony.

После того как этот слух появился в различных изданиях, Im A Hero решил создать аккаунт на Reddit, чтобы прояснить ситуацию. Модераторы Reddit смогли подтвердить его личность, так что это реальный человек, а не очередной пародист. Кроме того, модератор Discord-сервера также подтвердил, что тот, кто поделился слухами о Bloodborne, был самозванцем.

Так что все в сборе. Нет, Sony не планирует выпускать ремастер Bloodborne в 2025 году.

Это уже не первый раз, когда мы видим фальшивые слухи о Bloodborne. В мае 2023 года люди утверждали, что Sony покажет или анонсирует ремастер/ремейк Bloodborne на своей выставке State of Play. И... ну... как мы все знаем, оглядываясь назад, эти заявления оказались ложью. В марте 2022 года также якобы произошла утечка скриншотов. И да, эти скриншоты тоже оказались фальшивкой.

А тем временем, настоящий Im A Hero поделился новой информацией про FF7 Rebirth и ремейках FF9/FF10.