Последние слухи о ремастере Bloodborne оказались фейком

Недавно в сети появился новый слух о ремастере Bloodborne. Однако этот слух о Bloodborne оказался фейком, поскольку исходил от человека, выдававшего себя за инсайдера.
Если говорить подробнее, то человек, выдававший себя за инсайдера Im A Hero, поделился подробностями о многочисленных проектах/играх на Discord-сервере другого инсайдер The Snitch. Среди этих игр была, как вы уже догадались, ремастер Bloodborne.
Первым тревожным сигналом в отношении этого слуха стал его источник. Настоящий Im A Hero обладает информацией только о проектах Sega и Square Enix, но не Sony.
После того как этот слух появился в различных изданиях, Im A Hero решил создать аккаунт на Reddit, чтобы прояснить ситуацию. Модераторы Reddit смогли подтвердить его личность, так что это реальный человек, а не очередной пародист. Кроме того, модератор Discord-сервера также подтвердил, что тот, кто поделился слухами о Bloodborne, был самозванцем.
Так что все в сборе. Нет, Sony не планирует выпускать ремастер Bloodborne в 2025 году.
Это уже не первый раз, когда мы видим фальшивые слухи о Bloodborne. В мае 2023 года люди утверждали, что Sony покажет или анонсирует ремастер/ремейк Bloodborne на своей выставке State of Play. И... ну... как мы все знаем, оглядываясь назад, эти заявления оказались ложью. В марте 2022 года также якобы произошла утечка скриншотов. И да, эти скриншоты тоже оказались фальшивкой.
А тем временем, настоящий Im A Hero поделился новой информацией про FF7 Rebirth и ремейках FF9/FF10.
Никогда такого не было и вот опять
Значит сони не заинтересована в перевыпуски игры.
Это какая уже новость о слухе и фэйке, я чёт сбился.
О нет((
Да иди ты. O_O Я в шоке.
Я уже смирился с тем, что это игра не выйдет на пк.
Ну тут реально неожиданно.
Без разницы, достойных игр полной,а это очередной однотипный соулс лайк
Справедливости ради, помимо того, что это очередной сосалик(что именно так и чистейшая правда), это ещё и неимоверно стильная игра с отличным дизайном буквально всего, от величия и крастоы локаций до омерзительности монстров. Этим и уникальна.