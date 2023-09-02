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об игре
Bloodborne 24.03.2015
8.6 1 362 оценки

Последние слухи о ремастере Bloodborne оказались фейком

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butcher69
Новости

Недавно в сети появился новый слух о ремастере Bloodborne. Однако этот слух о Bloodborne оказался фейком, поскольку исходил от человека, выдававшего себя за инсайдера.

Если говорить подробнее, то человек, выдававший себя за инсайдера Im A Hero, поделился подробностями о многочисленных проектах/играх на Discord-сервере другого инсайдер The Snitch. Среди этих игр была, как вы уже догадались, ремастер Bloodborne.

Первым тревожным сигналом в отношении этого слуха стал его источник. Настоящий Im A Hero обладает информацией только о проектах Sega и Square Enix, но не Sony.

После того как этот слух появился в различных изданиях, Im A Hero решил создать аккаунт на Reddit, чтобы прояснить ситуацию. Модераторы Reddit смогли подтвердить его личность, так что это реальный человек, а не очередной пародист. Кроме того, модератор Discord-сервера также подтвердил, что тот, кто поделился слухами о Bloodborne, был самозванцем.

Так что все в сборе. Нет, Sony не планирует выпускать ремастер Bloodborne в 2025 году.

Это уже не первый раз, когда мы видим фальшивые слухи о Bloodborne. В мае 2023 года люди утверждали, что Sony покажет или анонсирует ремастер/ремейк Bloodborne на своей выставке State of Play. И... ну... как мы все знаем, оглядываясь назад, эти заявления оказались ложью. В марте 2022 года также якобы произошла утечка скриншотов. И да, эти скриншоты тоже оказались фальшивкой.

А тем временем, настоящий Im A Hero поделился новой информацией про FF7 Rebirth и ремейках FF9/FF10.

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10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
agula98

Никогда такого не было и вот опять

9
zjkjt
4
kotasha

Значит сони не заинтересована в перевыпуски игры.

1
KIBERMAX

Это какая уже новость о слухе и фэйке, я чёт сбился.

1
-zotik-

О нет((

0
Кей Овальд

Да иди ты. O_O Я в шоке.

0
NarkoSky

Я уже смирился с тем, что это игра не выйдет на пк.

0
СнопакДоминатор

Ну тут реально неожиданно.

-1
Madiark

Без разницы, достойных игр полной,а это очередной однотипный соулс лайк

-2
Dr_Shtopor

Справедливости ради, помимо того, что это очередной сосалик(что именно так и чистейшая правда), это ещё и неимоверно стильная игра с отличным дизайном буквально всего, от величия и крастоы локаций до омерзительности монстров. Этим и уникальна.

5