Просто совпадение или нечто большее? Sony отключит сервера Bloodborne на профилактику 3 декабря - в 30-летие Playstation

В середине ноября компания Sony выпустила тизер, приуроченный к 30-летию Playstation. В нем внимательные пользователи обнаружили скрытую дату, намекающую на то, что 3 декабря может состояться мероприятие State of Play или даже полноценный Playstation Showcase, приуроченный к этой дате:
Сегодня стало известно о том, что студия FromSoftware в скором времени планирует отключить сервера Bloodborne на профилактику - довольно стандартная процедура. Однако любопытно, что дата профилатики серверов выпадает как раз на 3 декабря - в день предполагаемого мероприятия от Sony.
Пользователи считают, что это может быть не просто совпадение: Sony может сделать анонс и выпустить ремастер/ремейк Blooborne именно в этот день - для этого и потребуются технические работы с серверами игры.
Надежный инсайдер и датамайнер billbil-kun на днях заявил о том, что компания Sony действительно готовит нечто крупное:
Как знать - возможно уже в скором времени пользователи действительно получат долгожданное переиздание Bloodborne.
На всякий случай напишу, мало ли...СПАСИБО ЗА БЕТТА ТЕСТ
Ага, в 10 лет почти, если каждую игру ждать столько на ПК, то уж лучше «бета тест».
Ага) Держите карман шире) // Кот Феликс
Смешные
Мусолят тему, как тряпку. Если и анонсируют, то очередную TLOU, как пить дать.
Ага просто очередной слух и догадки. // Алексей Щелоков
Я б запустил ремейк или ремастер ББ в стартовую линейку ПС6, для небольшого буста поодаж консоли. Но кто я такой в сравнении с грандиозными умами отдела маркетинга этой великой компании.
Да да ждите наивные
Они в очко решили подолбиться чтоб никто не мешал.