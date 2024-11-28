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Bloodborne 24.03.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица
8.7 1 695 оценок

Просто совпадение или нечто большее? Sony отключит сервера Bloodborne на профилактику 3 декабря - в 30-летие Playstation

AceTheKing
Новости

В середине ноября компания Sony выпустила тизер, приуроченный к 30-летию Playstation. В нем внимательные пользователи обнаружили скрытую дату, намекающую на то, что 3 декабря может состояться мероприятие State of Play или даже полноценный Playstation Showcase, приуроченный к этой дате:

Похоже, игроки раскрыли дату проведения следующей презентации Sony, приуроченной к 30-летию PlayStation

Сегодня стало известно о том, что студия FromSoftware в скором времени планирует отключить сервера Bloodborne на профилактику - довольно стандартная процедура. Однако любопытно, что дата профилатики серверов выпадает как раз на 3 декабря - в день предполагаемого мероприятия от Sony.

Пользователи считают, что это может быть не просто совпадение: Sony может сделать анонс и выпустить ремастер/ремейк Blooborne именно в этот день - для этого и потребуются технические работы с серверами игры.

Надежный инсайдер и датамайнер billbil-kun на днях заявил о том, что компания Sony действительно готовит нечто крупное:

Слух: Sony действительно может провести презентацию, так как приготовила крупный объём контента связанный с PlayStation

Как знать - возможно уже в скором времени пользователи действительно получат долгожданное переиздание Bloodborne.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
OnlyWatch

На всякий случай напишу, мало ли...СПАСИБО ЗА БЕТТА ТЕСТ

2
Kenn1y

Ага, в 10 лет почти, если каждую игру ждать столько на ПК, то уж лучше «бета тест».

0
Пользователь ВКонтакте

Ага) Держите карман шире) // Кот Феликс

1
askazanov

Смешные

0
Saen Tarr

Мусолят тему, как тряпку. Если и анонсируют, то очередную TLOU, как пить дать.

0
Пользователь ВКонтакте

Ага просто очередной слух и догадки. // Алексей Щелоков

0
opexdisturbed

Я б запустил ремейк или ремастер ББ в стартовую линейку ПС6, для небольшого буста поодаж консоли. Но кто я такой в сравнении с грандиозными умами отдела маркетинга этой великой компании.

-1
Punisher1

Да да ждите наивные

-2
MаnGo

Они в очко решили подолбиться чтоб никто не мешал.

-3