Просто совпадение или нечто большее? Sony отключит сервера Bloodborne на профилактику 3 декабря - в 30-летие Playstation

В середине ноября компания Sony выпустила тизер, приуроченный к 30-летию Playstation. В нем внимательные пользователи обнаружили скрытую дату, намекающую на то, что 3 декабря может состояться мероприятие State of Play или даже полноценный Playstation Showcase, приуроченный к этой дате:

Сегодня стало известно о том, что студия FromSoftware в скором времени планирует отключить сервера Bloodborne на профилактику - довольно стандартная процедура. Однако любопытно, что дата профилатики серверов выпадает как раз на 3 декабря - в день предполагаемого мероприятия от Sony.

Пользователи считают, что это может быть не просто совпадение: Sony может сделать анонс и выпустить ремастер/ремейк Blooborne именно в этот день - для этого и потребуются технические работы с серверами игры.

Надежный инсайдер и датамайнер billbil-kun на днях заявил о том, что компания Sony действительно готовит нечто крупное:

Как знать - возможно уже в скором времени пользователи действительно получат долгожданное переиздание Bloodborne.