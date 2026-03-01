Разработчик Demonschool: десятки студий предлагали проекты по Bloodborne, но без решения FromSoftware ничего не выйдет

Вокруг Bloodborne снова вспыхнули обсуждения — на этот раз благодаря комментариям одного из авторов инди-RPG Demonschool. По словам разработчика Брэндона Шеффилда, идей по продолжению, ремейку или спин-оффу культового экшена было предостаточно, но всё упирается в позицию FromSoftware.
Шеффилд утверждает, что может «назвать как минимум десять компаний», которые предлагали свои варианты развития франшизы — включая его собственную студию NecroSoft. Однако ни один из проектов не получит зелёный свет, пока оригинальные создатели не решат, что пришло время возвращаться к мрачному миру Ярнама.
Эти слова прозвучали на фоне недавних сообщений о закрытии Bluepoint Games. По данным СМИ, студия успела предложить ремейк Bloodborne незадолго до расформирования, и якобы инициатива даже нашла поддержку внутри Sony. Тем не менее проект так и не был запущен — по слухам, именно из-за нежелания FromSoftware передавать работу сторонней команде.
Ситуация показывает, что Sony, владеющая правами на игру, не против обсуждать будущее IP, но при этом учитывает мнение японской студии. А сама FromSoftware сейчас занята другими проектами — включая недавний хит Elden Ring и новые разработки.
нужно. эти игры выпускать на , пк the order 1886 и. Bloodborne
Сони не знает уже как выкрутиться. А FromSoftware предательски молчит - по какой же неводомой причине, она не хочет ремейк Bloodborne.
какие-то непонятные васьки предлагали фромам свои варианты развития франшизы, да это уже звучит смешно))
Почему бы и нет? Непонятные васьки выпустили новую игру по God of War.