Разработчик Demonschool: десятки студий предлагали проекты по Bloodborne, но без решения FromSoftware ничего не выйдет

Вокруг Bloodborne снова вспыхнули обсуждения — на этот раз благодаря комментариям одного из авторов инди-RPG Demonschool. По словам разработчика Брэндона Шеффилда, идей по продолжению, ремейку или спин-оффу культового экшена было предостаточно, но всё упирается в позицию FromSoftware.

Шеффилд утверждает, что может «назвать как минимум десять компаний», которые предлагали свои варианты развития франшизы — включая его собственную студию NecroSoft. Однако ни один из проектов не получит зелёный свет, пока оригинальные создатели не решат, что пришло время возвращаться к мрачному миру Ярнама.

Эти слова прозвучали на фоне недавних сообщений о закрытии Bluepoint Games. По данным СМИ, студия успела предложить ремейк Bloodborne незадолго до расформирования, и якобы инициатива даже нашла поддержку внутри Sony. Тем не менее проект так и не был запущен — по слухам, именно из-за нежелания FromSoftware передавать работу сторонней команде.

Ситуация показывает, что Sony, владеющая правами на игру, не против обсуждать будущее IP, но при этом учитывает мнение японской студии. А сама FromSoftware сейчас занята другими проектами — включая недавний хит Elden Ring и новые разработки.