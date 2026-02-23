Разработчики из Bluepoint Games развеяли дикие слухи о создании ремейка Bloodborne в виде игры-сервиса

На днях информационное пространство буквально взорвал пугающий слух из игрового подразделения Sony. Утверждалось, что до своего закрытия студия Bluepoint Games занималась полноценным ремейком шедевра от FromSoftware. Очередной слух о возрождение Bloodborne оказался лишь хайпануть на больной для геймеров теме.

Всё началось с публикации испанского инсайдера под ником eXtas1s. Ссылаясь на некоего дизайнера интерфейсов, он заявил, что Sony изначально поручила ремейк Bloodborne мастерам из Bluepoint. Однако на полпути процесс остановили, заставив разработчиков переделать проект в игру-сервис. Из-за этих производственных мучений игра якобы и была отменена, а саму команду разработчиков приблизило к закрытию. Слух быстро разлетелся по сети, так как отлично ложился на общий негатив по поводу излишнего увлечения Sony сервисными моделями в последние годы.

Впрочем, интрига прожила недолго. Информационный портал и инсайдер Detective Seeds напрямую связался с представителями студии Bluepoint Games.

Это неправда. Студии Bluepoint никогда не поручали делать ремейк Bloodborne.

— гласит официальное опровержение из стана команды.

Кроме того, в обсуждениях на Reddit пользователи подтвердили, что этот "вброс" успел дважды опровергнуть и самый авторитетный журналист индустрии — Джейсон Шрайер.

Геймеры сходятся во мнении, что история о «жадной Sony, уничтожившей игру-сервис по Bloodborne» была специально выдумана ради дешевых кликов и новостей вокруг закрытия Bluepoint. По прошлым заявлениям боссов PlayStation, без непосредственного благословения и участия Миядзаки ремейка или ремастера не случится, а сама FromSoftware в данный момент слишком занята своими собственными амбициозными проектами.