Разработка фанатской игры Bloodborne Top Down Arena отменена по требованию Sony

Инди-разработчик Максим Фулькье сообщил, что компания Sony вынудила его прекратить работу над неофициальным проектом Bloodborne Top Down Arena. По словам автора, он получил официальное письмо с требованием прекратить разработку в связи с нарушением прав на интеллектуальную собственность еще в марте 2025 года. Разработчик решил публично рассказать об этом только сейчас. Поводом для раскрытия информации стало недавнее закрытие студии Bluepoint Games, что сильно огорчило сообщество и развеяло надежды игроков на скорый выпуск официального ремейка оригинального экшена.

Анонс Bloodborne Top Down Arena состоялся осенью 2024 года. Проект представлял собой изометрическую игру на выживание, сочетающую геймплейную формулу Vampire Survivors и мрачный визуальный стиль вселенной Bloodborne. Игрокам предлагалось сражаться с бесконечными волнами врагов на арене, получать опыт и выбирать новые способности при повышении уровня, такие как увеличение здоровья, выносливости или использование огненных баффов для оружия. Автор планировал постепенно добавлять новые типы противников и боссов, а также собирался финансировать производство через платформу Patreon. Разработчик надеялся, что смена жанра и перспективы поможет ему избежать внимания юристов корпорации.

Однако совпадения названия оказалось достаточно для юридического вмешательства. Юридическая фирма, представляющая интересы Sony, указала на неоспоримые права компании на данную торговую марку во многих странах мира.

Максим Фулькье признался, что испытал огромное разочарование из-за действий корпорации, но решил не выбрасывать результаты своей работы. Все созданные трехмерные модели, анимации и ассеты окружения будут переработаны и использованы в его новой оригинальной игре. Будущий проект сохранит атмосферу викторианского готического ужаса, но будет развиваться в собственной независимой вселенной, чтобы избежать дальнейших проблем с авторскими правами. Ранее японская компания уже применяла подобные меры к фанатским релизам по этой франшизе, в частности, заставив авторов гоночной аркады Bloodborne Kart изменить название на Nightmare Kart перед выходом.