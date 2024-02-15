Ремейк Bloodborne подтверждён? Один из руководителей PlayStation встретился с создателем Dark Souls и Elden Ring

В сети уже давно ходят слухи о выходе обновленной версии знаменитого хардкорного экшена Bloodborne, которую многие игроки ждут еще с выхода PS4 Pro. Игровое подразделение PlayStation официально не комментировало вероятность выхода улучшенного издания Bloodborne, однако недавняя встреча одного из руководителей может косвенно подтвердить последние утечки.
Стало известно, что глава независимого издательства PlayStation Шухей Йошида на днях встречался с руководством студии FromSoftware, в числе которых был и создатель серии Dark Souls.
Шухей Йошида посетил основной офис FromSoftware, а позднее он провел личную беседу со всем руководящим составом, включая Хидэтаки Миядзаки, который выступал главным геймдизайнером Dark Souls, Bloodborne и Elden Ring. Об этом стало известно из социальных сетей, где разработчики разместили несколько совместных фотографий.
Причина их встречи ни самим Йошидой, ни представителями FromSoftware не озвучивалась. Руководитель PlayStation лишь отметил, что продолжает тесное сотрудничество со всеми заинтересованными студиями.
Несмотря на отсутствие каких-либо подробностей, в сети считают это косвенным подтверждением работы над ремейком Bloodborne. По мнению пользователей, даже если FromSoftware не работает над обновленной версией игры, студия может консультировать PlayStation в вопросах разработки хардкорной игры. Именно это и могло стать причиной встречи Шухейя Йошиди и Хидэтаки Миядзаки.
Просто выпить приехали а уже теории строят
За бухлом столько мыслей появляется!!!!!!!!!!!!!!
Вы уже подзаемучали этими высерами про бладборн.
Слухи о выходе игры на ПК плавно перетекают в слухе о выходе ремастера (с чего вдруг прям ремейк-то!?) на ПК.
А как ты хотел ? Из обычного порта на пк уже все выслали, что могли. Теперь 5 лет будем мусолить ремейк
Потому что у сони с текущего поколения политика - игры на пс5 и пк. Пока на пс5 бладборн не появится, на пк его не будет. А на пс5 сразу ремейк может быть
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