Скачал и запустил: энтузиасты выпустили новую преднастроенную сборку Bloodborne для ПК

Страдать от боли и унижения теперь можно будет только в самой игре, а не во время попыток её запуска на ПК. Для поклонников Bloodborne на ПК стала доступна новая предварительно настроенная сборка игры на базе эмулятора ShadPS4.

По словам автора проекта, последние обновления эмулятора заметно улучшили совместимость и производительность Bloodborne. Разработчик сборки утверждает, что игра стала работать стабильнее, а общее качество эмуляции значительно выросло по сравнению с предыдущими версиями.

Для упрощения настройки был подготовлен специальный лаунчер с быстрым доступом к основным графическим параметрам. Пользователям предлагается выбрать необходимые настройки и сразу приступить к игре без длительной ручной конфигурации.

При этом автор напоминает, что речь по-прежнему идёт об эмуляции консольной версии, поэтому игроки могут столкнуться с отдельными ошибками, графическими артефактами или вылетами.

За последние месяцы развитие ShadPS4 существенно ускорилось, благодаря чему Bloodborne остаётся одной из самых активно тестируемых и улучшаемых игр для эмуляции PlayStation 4 на ПК. Несмотря на отсутствие официального ПК-порта от Sony Interactive Entertainment, сообщество продолжает добиваться всё более качественной работы культового экшена от FromSoftware на современных компьютерах.

Скачать игру можно по ссылке выше.