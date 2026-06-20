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Bloodborne 24.03.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8.7 2 058 оценок

Скачал и запустил: энтузиасты выпустили новую преднастроенную сборку Bloodborne для ПК

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Страдать от боли и унижения теперь можно будет только в самой игре, а не во время попыток её запуска на ПК. Для поклонников Bloodborne на ПК стала доступна новая предварительно настроенная сборка игры на базе эмулятора ShadPS4.

Bloodborne - хардкорный экшен для ПК в 4K и 60 FPS

По словам автора проекта, последние обновления эмулятора заметно улучшили совместимость и производительность Bloodborne. Разработчик сборки утверждает, что игра стала работать стабильнее, а общее качество эмуляции значительно выросло по сравнению с предыдущими версиями.

Для упрощения настройки был подготовлен специальный лаунчер с быстрым доступом к основным графическим параметрам. Пользователям предлагается выбрать необходимые настройки и сразу приступить к игре без длительной ручной конфигурации.

При этом автор напоминает, что речь по-прежнему идёт об эмуляции консольной версии, поэтому игроки могут столкнуться с отдельными ошибками, графическими артефактами или вылетами.

За последние месяцы развитие ShadPS4 существенно ускорилось, благодаря чему Bloodborne остаётся одной из самых активно тестируемых и улучшаемых игр для эмуляции PlayStation 4 на ПК. Несмотря на отсутствие официального ПК-порта от Sony Interactive Entertainment, сообщество продолжает добиваться всё более качественной работы культового экшена от FromSoftware на современных компьютерах.

Скачать игру можно по ссылке выше.

ПК
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Комментарии:  18
Ваш комментарий
Lamstors

Гайс, на клаво-мыше норм играется?

П.с Да, я калоед и играю не на геймпаде

3
User_200

Давно пора было сделать репак

User_200

Трудно было сюдя залить файл для скачивание, при переходе по ссылке требует установить приложение и регистрацию.

Твой сосед стучит
При этом автор напоминает, что речь по-прежнему идёт об эмуляции консольной версии, поэтому игроки могут столкнуться с отдельными ошибками, графическими артефактами или вылетами.

Играю постоянно, но не сталкивался с артефактами, только взрывы вершин иногда появляются, помогает только перезагрузка карты.

sergeu78

просто видимо потому что эксклюзив