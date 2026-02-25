Слух: Bluepoint хотела сделать ремейк Bloodborne, но Sony навязала команде создание игры-сервиса по мотивам God of War

В сети появился подробный отчёт пользователя Detective Seeds о судьбе Bluepoint Games, основанный на рассказах четырёх сотрудников студии. По их словам, после успеха ремейка Demon's Souls команда рассчитывала получить зелёный свет на ремейк Bloodborne. Однако проект якобы так и не был одобрен из-за внутренней политики и сложных отношений между FromSoftware, Sony и владельцами IP.

В конце 2020 года Bluepoint начала переговоры о продаже студии Sony. Руководство платформодержателя считало, что одних ремейков недостаточно, и настаивало на диверсификации. Внутри студии были уверены, что следующим шагом станет Bloodborne, но вместо этого команда осталась без чёткого проекта и подключилась к поддержке God of War Ragnarök.

После покупки студии в сентябре 2021 года Sony поручила Bluepoint разработать оригинальный проект во вселенной God of War. Позже выяснилось, что речь идёт о игре-сервисе — решении, продиктованном стратегией тогдашнего руководства, делавшего ставку на сервисные игры. По данным источников, около 75% сотрудников были против этого направления. Прототип под кодовым названием CP13 столкнулся с кадровыми проблемами, сложной интеграцией с Santa Monica Studio и затянувшимися сроками. В начале 2025 года проект отменили.

В 2025-м студия вновь предложила ремейк Bloodborne, а также новые версии Jak and Daxter и Resistance. Обсуждения были на продвинутой стадии, но ни один проект не получил окончательного одобрения. Последней надеждой стал «Black Fang» — спин-офф Ghost of Tsushima, однако 19 февраля 2026 года Sony объявила о закрытии студии. Окончательная ликвидация намечена на 2 марта 2026 года.

Если информация подтвердится, история Bluepoint станет примером того, как стратегические приоритеты издателя могут перечеркнуть ожидания команды и планы по развитию культовых серий.