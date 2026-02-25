Слух: Bluepoint хотела сделать ремейк Bloodborne, но Sony навязала команде создание игры-сервиса по мотивам God of War

В сети появился подробный отчёт пользователя Detective Seeds о судьбе Bluepoint Games, основанный на рассказах четырёх сотрудников студии. По их словам, после успеха ремейка Demon's Souls команда рассчитывала получить зелёный свет на ремейк Bloodborne. Однако проект якобы так и не был одобрен из-за внутренней политики и сложных отношений между FromSoftware, Sony и владельцами IP.
В конце 2020 года Bluepoint начала переговоры о продаже студии Sony. Руководство платформодержателя считало, что одних ремейков недостаточно, и настаивало на диверсификации. Внутри студии были уверены, что следующим шагом станет Bloodborne, но вместо этого команда осталась без чёткого проекта и подключилась к поддержке God of War Ragnarök.
После покупки студии в сентябре 2021 года Sony поручила Bluepoint разработать оригинальный проект во вселенной God of War. Позже выяснилось, что речь идёт о игре-сервисе — решении, продиктованном стратегией тогдашнего руководства, делавшего ставку на сервисные игры. По данным источников, около 75% сотрудников были против этого направления. Прототип под кодовым названием CP13 столкнулся с кадровыми проблемами, сложной интеграцией с Santa Monica Studio и затянувшимися сроками. В начале 2025 года проект отменили.
В 2025-м студия вновь предложила ремейк Bloodborne, а также новые версии Jak and Daxter и Resistance. Обсуждения были на продвинутой стадии, но ни один проект не получил окончательного одобрения. Последней надеждой стал «Black Fang» — спин-офф Ghost of Tsushima, однако 19 февраля 2026 года Sony объявила о закрытии студии. Окончательная ликвидация намечена на 2 марта 2026 года.
Если информация подтвердится, история Bluepoint станет примером того, как стратегические приоритеты издателя могут перечеркнуть ожидания команды и планы по развитию культовых серий.
Оно того стоило, Сони?
сони мега прям корпорат- тупо закрывает студии не куя не делает - а что дальше то?
Sony sosat!!!!
Фромы ни один ремейк своих же игр не делали. Новость очередной вброс ради просмотров.
А ремейк демон соулс кто по твоему делал?
Честно - я хз, что творит Sony.
Элементарно: отдайте ремейки трилогии God of War Блюпойнтам или Resistance, и никого закрывать не придётся.
Нет, делайте дойный игросервис по God of War.
Хульст ты тварб!
Может спустя 10 лет с выхода оригинала Sony посчитала, что bloodborn слишком сложна для большинства игроков , как будут ныть замеры , что не могут пройти дальше первой локации .
Ха ха я прошёл её. Демон солс римейк. Реально самая запоминающаяся хрень из игры это физика пуза этого жирдяя на фото, это босс в начале игры и побеждается он само легко из всех начальных боссов типа демона прибежища. Он типа самый лёгкий из всех демонов прибежища из всех солсов.
В игре качество графики и звука на пять голов выше более современного елдёна ринга и сесиры... А ещё там мультиплеер был без читаков, сейчас не знаю уже вот. Из минусов как и во всех соусах, практически невозможно удержать себя от гринда прокачки, там полно фермерских мест. Всем соусам от фромов не хватает режима с локом прокачки типа что-то такое. Я умудрялся фармить и бладборне и в секиро даже - да да даже помню место - где враги с ружьями забинтованные какие-то больные на горной местности какой-то. Вот фромы хорошие игры делают (а римейк не от них с графоном).
p.s. Смешно сказать это уже шесть лет прошло да, но на пека нет РЕАЛЬНО ни одной игры с таким качеством графики и звука (здесь просто охрененно качественный звук). Я последние пару лет много игр пропускаю может чего не видел конечно, но всё же. Вот что значит разработка под одно конкретное железо без всяких directx прокладок и задних мыслей о будущих портах. Ну и мастера блюпоинт делали имхо. Я играл в их shadow of collosus типа норм для ps4, но от демонов на ps5 отстаёт конкретно.