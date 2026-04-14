Sony официально анонсировала анимационный фильм Bloodborne с рейтингом 18+

Слухи, годами будоражившие игровое сообщество, наконец подтвердились. Культовая игра PlayStation Bloodborne от студии FromSoftware официально превратится в анимационный полнометражный фильм. Проект запущен студией Sony Pictures, и создатели обещают ленту с рейтингом R, которая не будет стесняться жестокости, прославившей хоррор-игру.

Анонс состоялся в рамках презентации CinemaCon. Президент Motion Picture Group Sony Pictures Entertainment Сэнфорд Пэнич заверил зрителей, что долгожданный фильм останется "очень верен" кровавому духу оригинала. Сюжет "Bloodborne" отправляет путешественника в готический город Ярнам, кишащий обезумевшими горожанами и кошмарными созданиями.

Картина создается при совместном участии PlayStation Productions, студии Lyrical Animation и известного геймера и блогера Шона Маклафлина, более известного как JackSepticEye. Для своих 48 миллионов подписчиков он годами исследовал мрачный мир "Bloodborne", что и привлекло его к продюсированию проекта. Lyrical Media (материнская компания Lyrical Animation) выступит со-финансистом.

Это не единственная адаптация видеоигр в планах Sony. Студия также недавно объявила об экранизации "Helldivers" с Джейсоном Момоа под руководством режиссера Джастина Лина, а также завершила работу над фильмом "The Legend of Zelda" с Уэсом Боллом в режиссерском кресле.

Видеоигровые адаптации сейчас переживают настоящий бум в прокате. Такие недавние проекты, как "Minecraft в кино" и "Братья Супер Марио в кино", стали одними из самых кассовых фильмов постковидной эпохи. Поклонники "Bloodborne" надеются, что новая аниме-адаптация продолжит эту успешную тенденцию, но уже во взрослой, рейтинговой категории.