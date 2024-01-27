Sony заставила разработчиков Bloodborne Kart сменить название игры

За несколько дней до выхода игры, Sony обратилась к разработчикам Bloodborne Kart с просьбой изменить её название из-за очевидного нарушения авторских прав Bloodborne. Всего несколько месяцев назад Лилит Вальтер опубликовала трейлер с датой выхода Bloodborne Kart для ПК 31 января, но теперь, очевидно, этому не бывать.
По сути, игра больше не сможет называться Bloodborne Kart, и другие элементы, вероятно, придется изменить, чтобы отделить игру от тайтла Sony, и мы полагаем, что это может негативно отразиться на ее известности, учитывая, что до сих пор она привлекло внимание не только своим качеством, но также – возможно, прежде всего – четкой отсылкой к известной Souls-подобной игре.
«Итак, Sony связалась с нами, — объяснила команда в сообщении, — короче говоря, нам нужно удалить ссылку на бренд в том, что раньше называлось Bloodborne Kart. Мы это сделаем, но это будет означать некоторую задержку. Не волнуйтесь, игра выйдет но она будет выглядеть немного по-другому. Даты релиза у нас пока нет, но мы сообщим вам, как только сможем».
Вполне вероятно, что помимо смены названия разработчикам придется изменить и некоторые аспекты, возможно, те, которые наиболее явно схожи с Bloodborne, но подробностей по этому поводу пока не так много.
Bloodborne Kart представляет собой игру на картинге, напоминающую классический стиль жанра, но полностью вдохновленную атмосферой, сеттингом и персонажами Bloodborne, характеризующуюся стилизованной 32-битной графикой эпохи первой PlayStation.
Оберегают игру, на которую сами же забили хуй: где 60 фпс, где ремастер, где порт на ПК, где 2 часть?!
Скорее всего исходники утеряны, так чо нигде
В нигде - это тоже где-то)
Значит можно и достать
сайлент хилл 2 в своё время достать не смогли , когда сделали стрёмный недоремастер
Ремейк в этом году - об чём речь?)