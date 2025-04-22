Создатель аниме-экранизации Castlevania заинтересовался мнением фанатов: взяться ли ему за Bloodborne или "Берсерка"

Сэмюэл Дитс, режиссёр анимационных адаптаций Castlevania и Castlevania: Nocturne для Netflix, поинтересовался у аудитории, за какой видеоигровой или манга-вселенной его команде стоит взяться в будущем. Вопрос, изначально появившийся в обсуждениях поклонников на фоне популярности аниме-адаптаций, быстро вызвал широкий отклик и породил бурное обсуждение. Среди наиболее часто упоминаемых вариантов оказались Bloodborne, Metroid и новый взгляд на культовую мангу "Берсерк".

Обе части Castlevania, вышедшие на Netflix, стали заметным успехом не только среди широкой зрительской аудитории, но и в среде игроков. В отличие от недавнего аниме по Devil May Cry, которое вызвало споры и критику за поверхностность и отдалённость от оригинала, сериалы Дитса были положительно восприняты благодаря серьёзному подходу, уважению к первоисточнику и визуальному стилю. Это сделало Castlevania одной из немногих удачных адаптаций, которую одобряют даже преданные поклонники оригинальных игр.

Неудивительно, что среди предложений фанатов доминировал Bloodborne, мрачная ролевая игра от FromSoftware, чья готическая атмосфера и тема охоты на чудовищ перекликаются с духом Castlevania. Вторым по популярности вариантом стал Metroid — давний кандидат на анимационную экранизацию, тем более символичный в контексте самого термина «Metroidvania», отражающего влияние обеих франшиз. Наконец, многие вспомнили и о Берсерке, выражая надежду, что именно команда Дитса могла бы достойно адаптировать культовую мангу, избежав недостатков прошлых версий.

Среди менее массовых, но всё же заметных упоминаний фигурировали такие проекты, как Final Fantasy, Darkstalkers и даже Elden Ring. Пока речи о конкретном анонсе не идёт — Дитс лишь предложил пофантазировать, — но сам факт обсуждения показывает, насколько сильно фанатское сообщество жаждет новых качественных анимационных адаптаций именно от этой команды.

Тем временем команда Дитса продолжает работу, а сами авторы Castlevania уже подумывают о новых направлениях. Какое из них окажется следующим — готический хоррор, научная фантастика или классическое тёмное фэнтези — покажет время.