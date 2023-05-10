Создатель God of War и Twisted Metal заявил, что Sony работает над обновленной версией Bloodborne

Хардкорный ролевой экшен Bloodborne от студии FromSoftware стал одним из первых эксклюзивов PlayStation 4, при этом он смог завоевать огромную аудиторию фанатов и популярность далеко за пределами самой консоли. Несмотря на выход консоли нового поколения проект остался без должного внимания со стороны PlayStation так и не получив ожидаемых визуальных улучшений. Слухи о сиквеле игры или даже ремастера ходили с регулярной периодичность, и сегодня у нас появилось новое вести от самого создателя оригинальной God of War и Twisted Metal, Дэвида Яффе.
Разработчики недавно провел прямую трансляцию, на которой внезапно решил поделиться откровениями о планах Sony. По словам Яффе, компания действительно планирует вернуться к Bloodborne. Разработчики из PlayStation не собирается выпускать продолжение и вместо этого готовят обновленную версию экшена. При этом остается не совсем понятно будет ли это ремастер или нас ждет полноценный ремейк, как это было с The Last of Us. Учитывая его успех, компания может склоняться именно к ремейку Bloodborne.
Дэвида Яффе не стал делиться подробностями откуда у него информация о Bloodborne. Он заверил, что обновленное издание игры находится в разработке уже давно и оно обязательно выйдет на PlayStation 5. Также он не исключает версию игры для ПК, но у него нет данных на этот счет.
Слухи о возвращении Bloodborne мы слышали уже не один десяток раз. Не исключено, что в итоге информация от авторитетного разработчика окажется правдивой, но лучше дождаться официальных анонсов. В ближайшее время компания Sony должна провести свою крупную презентацию с обзором новинок, возможно, там и появится Bloodborne.
И тут 25 анонс хренакс)) было бы классно на самом деле, уже устал ждать главный эксклюзив PS4. Нет, я прошёл ББ на консоли, но на ПК более царские ощущения будут все же
скорее дождусь эмулятор ps4, чем порт на пк.
Только прямая ссылка на официальный сайт sony или их официальный аккаунт на youtube, на страницу с анонсом ремастера или ремейка, с заявленными платформами для выхода. Со всякими "инсайдами", пусть идут в пешее эротическое, осточертела эта чушь пару лет как уже.
Нервов уже не хватит снова платину выбивать. Безумные боссы. Хотя наверное сыграл бы в обновлённый.
Ох уж эти слухи про Бладборн...
Ремастера бы вполне хватило игре: текстурки подтянуть в более высокое качество,освещение улучшить,ну и 60фЕпесЭ добавить лишним не будет.
Он ничего не говорил про ремастер. Он просто сказал, что Sony над чем-то работает по бладборну и всё)
Тут новость про аниме от Сони была, вот видимо и ответ.
ага, а я параллельно ремейк мгс 3 доделываю, и васян уже почти дюк нюкем форева новый подготовил
Брукбонд с графоном как в ДС ремейке и в 60 кадров, ммм...
уже ремастер бб нафиг не нужен, нужен ремейк как с демонами сделали
Просто выпустите Bloodborne на PC таким, какой он сейчас на PS 4. Без всяких "улучшалок", которые нагнут RTX 4090... Игра и так отлично выглядит