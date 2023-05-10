Bloodborne 24.03.2015
8.6 1 332 оценки

Создатель God of War и Twisted Metal заявил, что Sony работает над обновленной версией Bloodborne

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Gutsz
Новости

Хардкорный ролевой экшен Bloodborne от студии FromSoftware стал одним из первых эксклюзивов PlayStation 4, при этом он смог завоевать огромную аудиторию фанатов и популярность далеко за пределами самой консоли. Несмотря на выход консоли нового поколения проект остался без должного внимания со стороны PlayStation так и не получив ожидаемых визуальных улучшений. Слухи о сиквеле игры или даже ремастера ходили с регулярной периодичность, и сегодня у нас появилось новое вести от самого создателя оригинальной God of War и Twisted Metal, Дэвида Яффе.

Разработчики недавно провел прямую трансляцию, на которой внезапно решил поделиться откровениями о планах Sony. По словам Яффе, компания действительно планирует вернуться к Bloodborne. Разработчики из PlayStation не собирается выпускать продолжение и вместо этого готовят обновленную версию экшена. При этом остается не совсем понятно будет ли это ремастер или нас ждет полноценный ремейк, как это было с The Last of Us. Учитывая его успех, компания может склоняться именно к ремейку Bloodborne.

Дэвида Яффе не стал делиться подробностями откуда у него информация о Bloodborne. Он заверил, что обновленное издание игры находится в разработке уже давно и оно обязательно выйдет на PlayStation 5. Также он не исключает версию игры для ПК, но у него нет данных на этот счет.

Слухи о возвращении Bloodborne мы слышали уже не один десяток раз. Не исключено, что в итоге информация от авторитетного разработчика окажется правдивой, но лучше дождаться официальных анонсов. В ближайшее время компания Sony должна провести свою крупную презентацию с обзором новинок, возможно, там и появится Bloodborne.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
deusMarshall

И тут 25 анонс хренакс)) было бы классно на самом деле, уже устал ждать главный эксклюзив PS4. Нет, я прошёл ББ на консоли, но на ПК более царские ощущения будут все же

5
ugf16349

скорее дождусь эмулятор ps4, чем порт на пк.

1
alex_jay

Только прямая ссылка на официальный сайт sony или их официальный аккаунт на youtube, на страницу с анонсом ремастера или ремейка, с заявленными платформами для выхода. Со всякими "инсайдами", пусть идут в пешее эротическое, осточертела эта чушь пару лет как уже.

1
Bubus83

Нервов уже не хватит снова платину выбивать. Безумные боссы. Хотя наверное сыграл бы в обновлённый.

1
Кей Овальд

Ох уж эти слухи про Бладборн...

1
Stasonich_spb

Ремастера бы вполне хватило игре: текстурки подтянуть в более высокое качество,освещение улучшить,ну и 60фЕпесЭ добавить лишним не будет.

1
makemecringe

Он ничего не говорил про ремастер. Он просто сказал, что Sony над чем-то работает по бладборну и всё)

0
spaMER_ID

Тут новость про аниме от Сони была, вот видимо и ответ.

0
GraF68ru

ага, а я параллельно ремейк мгс 3 доделываю, и васян уже почти дюк нюкем форева новый подготовил

0
Dead Morrozzz

Брукбонд с графоном как в ДС ремейке и в 60 кадров, ммм...

0
-zotik-

уже ремастер бб нафиг не нужен, нужен ремейк как с демонами сделали

0
Artery Kaulitz

Просто выпустите Bloodborne на PC таким, какой он сейчас на PS 4. Без всяких "улучшалок", которые нагнут RTX 4090... Игра и так отлично выглядит

-3