Создатель God of War и Twisted Metal заявил, что Sony работает над обновленной версией Bloodborne ©

Хардкорный ролевой экшен Bloodborne от студии FromSoftware стал одним из первых эксклюзивов PlayStation 4, при этом он смог завоевать огромную аудиторию фанатов и популярность далеко за пределами самой консоли. Несмотря на выход консоли нового поколения проект остался без должного внимания со стороны PlayStation так и не получив ожидаемых визуальных улучшений. Слухи о сиквеле игры или даже ремастера ходили с регулярной периодичность, и сегодня у нас появилось новое вести от самого создателя оригинальной God of War и Twisted Metal, Дэвида Яффе.

Разработчики недавно провел прямую трансляцию, на которой внезапно решил поделиться откровениями о планах Sony. По словам Яффе, компания действительно планирует вернуться к Bloodborne. Разработчики из PlayStation не собирается выпускать продолжение и вместо этого готовят обновленную версию экшена. При этом остается не совсем понятно будет ли это ремастер или нас ждет полноценный ремейк, как это было с The Last of Us. Учитывая его успех, компания может склоняться именно к ремейку Bloodborne.

Дэвида Яффе не стал делиться подробностями откуда у него информация о Bloodborne. Он заверил, что обновленное издание игры находится в разработке уже давно и оно обязательно выйдет на PlayStation 5. Также он не исключает версию игры для ПК, но у него нет данных на этот счет.

Слухи о возвращении Bloodborne мы слышали уже не один десяток раз. Не исключено, что в итоге информация от авторитетного разработчика окажется правдивой, но лучше дождаться официальных анонсов. В ближайшее время компания Sony должна провести свою крупную презентацию с обзором новинок, возможно, там и появится Bloodborne.