Спустя 3 года, автор мода 60 FPS для Bloodborne получил уведомление от Sony об удалении

Моддер Лэнс Макдональд сообщил, что получил уведомление DMCA от имени Sony Interactive Entertainment из-за патча, который он выпустил для Bloodborne, чтобы разрешить игре работать со скоростью 60 кадров в секунду еще в феврале 2021 года.

По словам Макдональда, Sony попросила его удалить ссылки на патч. В связи с этим он упомянул, что выполнил требование издателя и удалил все ссылки.

Для тех, кто не знает о патче Bloodborne 60 fps, те, у кого есть модифицированные PS4, PS4 Pro или PS5, должны иметь возможность установить этот патч на свою копию и запустить игру с лучшей производительностью. Патч понижает разрешение до 720p на PS4 и PS4 Pro, чтобы получить запас производительности для 60 fps.