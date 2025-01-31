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Bloodborne 24.03.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица
8.7 1 785 оценок

Спустя 3 года, автор мода 60 FPS для Bloodborne получил уведомление от Sony об удалении

Procy_on
Новости

Моддер Лэнс Макдональд сообщил, что получил уведомление DMCA от имени Sony Interactive Entertainment из-за патча, который он выпустил для Bloodborne, чтобы разрешить игре работать со скоростью 60 кадров в секунду еще в феврале 2021 года.

По словам Макдональда, Sony попросила его удалить ссылки на патч. В связи с этим он упомянул, что выполнил требование издателя и удалил все ссылки.

Для тех, кто не знает о патче Bloodborne 60 fps, те, у кого есть модифицированные PS4, PS4 Pro или PS5, должны иметь возможность установить этот патч на свою копию и запустить игру с лучшей производительностью. Патч понижает разрешение до 720p на PS4 и PS4 Pro, чтобы получить запас производительности для 60 fps.

10
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Комментарии: 15
Ваш комментарий
Sprintin

ну пусть удаляет и делает копию и распространяет через сторонний акк!

как это сделали с гта вайс сити.

8
samosan

У гта модеры модеры живут в России,где международный суд сейчас не указ,а вот в других странах вполне могут крупные проблемы за такое устроить.

3
k0les0 samosan

это заблуждение, сам в шоке, но все работает

0
Sprintin samosan

ну да, лучше удалить то что ты делал лет 5+ примерно!

ты же лох, еще раз сделаешь на другую игру, а там тебя попросят удалить)

так и жизнь пройдет, вроде делал, а люди и не знают что ты делал, ты все удалял!

1
Walеn

Еще должны быть аргументы, что эта контора мастодонт пид#расов?

7
GraF68ru

еще одни придурочные.

2
пекабир

у контор "геев" поголовное обосрение. то тейкту в штанину дристанет, то соня

1
MaritheHunter

Что, в жопе вдруг засвербило у сони? Поделом, 10 лет тянуть с выпуском.

0
Victor_von_Ion

У них какой-то фетиш на отторжение Бладборна.

0
Stasonich_spb
Патч понижает разрешение до 720p на PS4 и PS4 Pro, чтобы получить запас производительности для 60 fps.

Вот и ответ,почему не было 60фпесээ на пастгене.

Хыыыы 720ррр...здравствуй ящик и печка пс3....писали бы😅😅😅

0
Kenn1y

Хм, может скоро будет патч или ремейк.

0
Альбиберчери

как же они не навидят бладик) желаю им банкротства

0
Ahnx

Странное дело. DMCA это пиндостанский указ. Японцы живут по американским законам?

0
r23dom

это знак, ремастер на подходе

-1
Sprintin

это не знак и ничего не на подходе!

-1