Спустя 3 года, автор мода 60 FPS для Bloodborne получил уведомление от Sony об удалении

Моддер Лэнс Макдональд сообщил, что получил уведомление DMCA от имени Sony Interactive Entertainment из-за патча, который он выпустил для Bloodborne, чтобы разрешить игре работать со скоростью 60 кадров в секунду еще в феврале 2021 года.
По словам Макдональда, Sony попросила его удалить ссылки на патч. В связи с этим он упомянул, что выполнил требование издателя и удалил все ссылки.
Для тех, кто не знает о патче Bloodborne 60 fps, те, у кого есть модифицированные PS4, PS4 Pro или PS5, должны иметь возможность установить этот патч на свою копию и запустить игру с лучшей производительностью. Патч понижает разрешение до 720p на PS4 и PS4 Pro, чтобы получить запас производительности для 60 fps.
ну пусть удаляет и делает копию и распространяет через сторонний акк!
как это сделали с гта вайс сити.
У гта модеры модеры живут в России,где международный суд сейчас не указ,а вот в других странах вполне могут крупные проблемы за такое устроить.
это заблуждение, сам в шоке, но все работает
ну да, лучше удалить то что ты делал лет 5+ примерно!
ты же лох, еще раз сделаешь на другую игру, а там тебя попросят удалить)
так и жизнь пройдет, вроде делал, а люди и не знают что ты делал, ты все удалял!
Еще должны быть аргументы, что эта контора мастодонт пид#расов?
еще одни придурочные.
у контор "геев" поголовное обосрение. то тейкту в штанину дристанет, то соня
Что, в жопе вдруг засвербило у сони? Поделом, 10 лет тянуть с выпуском.
У них какой-то фетиш на отторжение Бладборна.
Вот и ответ,почему не было 60фпесээ на пастгене.
Хыыыы 720ррр...здравствуй ящик и печка пс3....писали бы😅😅😅
Хм, может скоро будет патч или ремейк.
как же они не навидят бладик) желаю им банкротства
Странное дело. DMCA это пиндостанский указ. Японцы живут по американским законам?
это знак, ремастер на подходе
это не знак и ничего не на подходе!