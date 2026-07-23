Сюхэй Ёсида назвал отсутствие ремастера Bloodborne "загадкой" для PlayStation

Один из самых ожидаемых фанатами проектов PlayStation уже много лет остаётся без официального обновления. Речь идёт о Bloodborne — культовом экшене FromSoftware, который до сих пор доступен только в оригинальной версии для PS4, несмотря на многочисленные просьбы игроков о ремастере, ремейке или хотя бы ПК-порте.

Бывший руководитель PlayStation Worldwide Studios Сюхэй Ёсида недавно высказался о ситуации и признался, что сам не понимает, почему игра до сих пор не получила современную версию. По его словам, поклонники постоянно спрашивают его, почему PlayStation выпускает обновлённые версии других проектов, но игнорирует Bloodborne.

«У игры огромное количество фанатов по всему миру, но версии для PS5 нет. Команды PlayStation постоянно выпускают ремастеры — почему же не этот? Версии для ПК тоже нет. Это считается загадкой», — заявил Ёсида во время выступления на CEDEC 2026.

Он также отметил, что не знает, появится ли когда-нибудь ремастер, полноценный ремейк или даже продолжение, но как фанат хотел бы увидеть возвращение Bloodborne.

После успешного ремейка Demon’s Souls многие игроки ожидали, что следующим крупным проектом Bluepoint или PlayStation станет именно Bloodborne. Однако официальных анонсов до сих пор не последовало, а культовая игра продолжает оставаться одной из самых желанных среди владельцев консолей Sony.