Bloodborne 24.03.2015
8.6 1 336 оценок

У Bloodborne была полностью играбельная версия для ПК, предназначенная для внутренних целей

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Procy_on
Новости

А вот и кое-что действительно интересное. Лэнс Макдональд обнаружил доказательства существования версии Bloodborne: The Old Hunters Edition для ПК. По его словам, ПК-версия использовалась внутри компании для внутренних/отладочных целей и никогда не предназначалась для публичного релиза.

Обратите внимание, что речь идет о полностью играбельной версии Bloodborne для ПК. Да, некоторые могут сказать, что игры кодируются на ПК, но это не значит, что у каждой консольной игры есть собственная ПК-версия. Если бы это было так, студии не испытывали бы столько проблем с портированием своих консольных игр на ПК.

Как отметил Макдональд, на фэндомной странице Bloodborne размещены скриншоты из ПК-билда. Марко Доменеч, художник FromSoftware, предоставивший скриншоты, очевидно, использовал внутреннюю версию Bloodborne для ПК.

Следует также отметить, что эта ПК-версия никак не связана с недавними слухами о ремастере/ремейке. И нет, это не означает, что FromSoftware в конечном итоге выпустит Bloodborne на ПК. Короче говоря, вам следует умерить свои ожидания. Все это доказывает, что у FromSoftware была готовая версия Bloodborne для ПК. Однако из-за сделки между Sony и PS4 эта версия для ПК так и не увидела свет.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
Costollom
У Bloodborne была полностью играбельная версия для ПК, предназначенная для внутренних целей

Сенсация! Игры для консолей делают на компьютере! Кто бы мог подумать...

9
Озверин

тут речь не о том, что они "делаются на компьютере", а о том, что есть билд ля запуска на пк. не каждый проект разрабы будут целиком билдить под комп. это тоже много работы может занять.

5
DarkTenshi666
Обратите внимание, что речь идет о полностью играбельной версии Bloodborne для ПК. Да, некоторые могут сказать, что игры кодируются на ПК, но это не значит, что у каждой консольной игры есть собственная ПК-версия. Если бы это было так, студии не испытывали бы столько проблем с портированием своих консольных игр на ПК.

ты дальше почитай гений, а не только лишь заголовок

1
Dr_Shtopor

Б-же... 🤦‍♂️

0
dnk-den

Был уже пост про это, где этот же Лэнс Макдональд утверждает, что лично видел сборку игры для ПеКа (https://www.playground.ru/bloodborne/news/portirovanie_bloodborne_na_pk_mozhno_sdelat_v_lyuboe_vremya_bez_from_software_u_japan_studio_byla_rabochaya_sborka_dlya_pk-1235460). Короче ничего нового, очередное бессмысленное обмусоливание темы ПеКа-порта игры.

3
Димка Ребров

ну и кто не скажет , что sony монополисты? Ну и кто будет защищать сони в сделке между майками и актиблизами, со словами, что монополия плохо?

2
Kamishini1993

Кроме сонибоев никто и не защищает сони, все итак видят как сони годами скупает эксклюзивы

0
spaMER_ID

Та они для себя то её перевыпустить не могут, а ты говоришь. Накатить патч на 60 кадров, подтянуть текстуры - сони ремейк готов. Плати 70 даллароу.

-1
RPG fan of games

Уже была похожая новость два года назад.

1
SERGEY-SP

Они сами отказались от доп денег, оставив игру тока на мыльницах!

0
Озверин

скорее кто-то сольет этот билд, чем сони раскачаются и что-то сделают сами официально.

0
caliskan

Да не нужна эта игра сони. Продажи 2-3 ляма всего, это маловато для экза, ремастер соберет мало совсем, нет смысла вкладываться в него. Ну а порт на ПК это еще больший гемор

0
Just-a-your-King

На фоне продаж елден ринга, могут вновь заключить контракт с Миядзаки, чтоб он им нечто такое склепал.

1
MrGrave

Ну да. Ведь комп не может использоваться как терминал через который они работают с девкитами. Каким бы беливером и ждуном бладборна на пека я ни был - теория звучит максимально бредово.

0
NarkoSky

Каждый год одно и тоже. Может уже хватит? Не давайте нам надежду.

-2
AT_Sagor

Очередные слухи от левой пятки какого-то чувака. Да и её всё равно просто так нельзя будет купить, с Мордором ни кто не хочет иметь дело, как и произносить слова на его наречии.

-6
Hevin

Сейчас Ленса называть каким-то чуваком. Мде чел

-3