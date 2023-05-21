У Bloodborne была полностью играбельная версия для ПК, предназначенная для внутренних целей

А вот и кое-что действительно интересное. Лэнс Макдональд обнаружил доказательства существования версии Bloodborne: The Old Hunters Edition для ПК. По его словам, ПК-версия использовалась внутри компании для внутренних/отладочных целей и никогда не предназначалась для публичного релиза.
Обратите внимание, что речь идет о полностью играбельной версии Bloodborne для ПК. Да, некоторые могут сказать, что игры кодируются на ПК, но это не значит, что у каждой консольной игры есть собственная ПК-версия. Если бы это было так, студии не испытывали бы столько проблем с портированием своих консольных игр на ПК.
Как отметил Макдональд, на фэндомной странице Bloodborne размещены скриншоты из ПК-билда. Марко Доменеч, художник FromSoftware, предоставивший скриншоты, очевидно, использовал внутреннюю версию Bloodborne для ПК.
Следует также отметить, что эта ПК-версия никак не связана с недавними слухами о ремастере/ремейке. И нет, это не означает, что FromSoftware в конечном итоге выпустит Bloodborne на ПК. Короче говоря, вам следует умерить свои ожидания. Все это доказывает, что у FromSoftware была готовая версия Bloodborne для ПК. Однако из-за сделки между Sony и PS4 эта версия для ПК так и не увидела свет.
Сенсация! Игры для консолей делают на компьютере! Кто бы мог подумать...
тут речь не о том, что они "делаются на компьютере", а о том, что есть билд ля запуска на пк. не каждый проект разрабы будут целиком билдить под комп. это тоже много работы может занять.
ты дальше почитай гений, а не только лишь заголовок
Б-же... 🤦♂️
Был уже пост про это, где этот же Лэнс Макдональд утверждает, что лично видел сборку игры для ПеКа (https://www.playground.ru/bloodborne/news/portirovanie_bloodborne_na_pk_mozhno_sdelat_v_lyuboe_vremya_bez_from_software_u_japan_studio_byla_rabochaya_sborka_dlya_pk-1235460). Короче ничего нового, очередное бессмысленное обмусоливание темы ПеКа-порта игры.
ну и кто не скажет , что sony монополисты? Ну и кто будет защищать сони в сделке между майками и актиблизами, со словами, что монополия плохо?
Кроме сонибоев никто и не защищает сони, все итак видят как сони годами скупает эксклюзивы
Та они для себя то её перевыпустить не могут, а ты говоришь. Накатить патч на 60 кадров, подтянуть текстуры - сони ремейк готов. Плати 70 даллароу.
Уже была похожая новость два года назад.
Они сами отказались от доп денег, оставив игру тока на мыльницах!
скорее кто-то сольет этот билд, чем сони раскачаются и что-то сделают сами официально.
Да не нужна эта игра сони. Продажи 2-3 ляма всего, это маловато для экза, ремастер соберет мало совсем, нет смысла вкладываться в него. Ну а порт на ПК это еще больший гемор
На фоне продаж елден ринга, могут вновь заключить контракт с Миядзаки, чтоб он им нечто такое склепал.
Ну да. Ведь комп не может использоваться как терминал через который они работают с девкитами. Каким бы беливером и ждуном бладборна на пека я ни был - теория звучит максимально бредово.
Каждый год одно и тоже. Может уже хватит? Не давайте нам надежду.
Очередные слухи от левой пятки какого-то чувака. Да и её всё равно просто так нельзя будет купить, с Мордором ни кто не хочет иметь дело, как и произносить слова на его наречии.
Сейчас Ленса называть каким-то чуваком. Мде чел