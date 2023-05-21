У Bloodborne была полностью играбельная версия для ПК, предназначенная для внутренних целей ©

А вот и кое-что действительно интересное. Лэнс Макдональд обнаружил доказательства существования версии Bloodborne: The Old Hunters Edition для ПК. По его словам, ПК-версия использовалась внутри компании для внутренних/отладочных целей и никогда не предназначалась для публичного релиза.

Обратите внимание, что речь идет о полностью играбельной версии Bloodborne для ПК. Да, некоторые могут сказать, что игры кодируются на ПК, но это не значит, что у каждой консольной игры есть собственная ПК-версия. Если бы это было так, студии не испытывали бы столько проблем с портированием своих консольных игр на ПК.

Как отметил Макдональд, на фэндомной странице Bloodborne размещены скриншоты из ПК-билда. Марко Доменеч, художник FromSoftware, предоставивший скриншоты, очевидно, использовал внутреннюю версию Bloodborne для ПК.

Следует также отметить, что эта ПК-версия никак не связана с недавними слухами о ремастере/ремейке. И нет, это не означает, что FromSoftware в конечном итоге выпустит Bloodborne на ПК. Короче говоря, вам следует умерить свои ожидания. Все это доказывает, что у FromSoftware была готовая версия Bloodborne для ПК. Однако из-за сделки между Sony и PS4 эта версия для ПК так и не увидела свет.