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Bloodborne 24.03.2015
8.6 1 357 оценок

В Bloodborne сегодня играют охотнее, чем во многие игры для PS5 в 2023 году

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Gruz_
Новости

Портал TrueTrophies на основе данных 3,2 млн. активных PSN-аккаунтов, представил интересную статистику, которая показывает, что Bloodborne более играбельна, чем многие PS5-игры, вышедшие в 2023 году. Статистика датируется июлем, так что она совсем свежая.

Если учесть, что Bloodborne вышла на PS4 около восьми лет назад и до сих пор не получила апдейта для PS5, то такой результат довольно показателен с точки зрения популярности игры в сообществе. По версии TrueTrophies, такое достижение обусловлено тем, что многие игроки по-прежнему пытаются получить платину. Среди перечисленных игр, побежденных Bloodborne в июле 2023 года, можно найти как блокбастеры, в том числе и новинки.

  • Dead Island 2
  • Monster Hunter Rise
  • Wo Long Fallen Dynasty
  • Exoprimal
  • Crash Team Rumble
  • Dead Space
  • Wild Hearts
  • Forspoken
  • Tchia
  • Like A Dragon Ishin
  • Atomic Heart
  • Humanity
  • Octopath Traveler 2
  • Final Fantasy Pixel Remaster Collection
  • Meet Your Maker
  • Horizon: Call of the Mountain

Анализ TrueTrophies указывает на очень большой разрыв между Bloodborne и большинством перечисленных игр, в частности, с Wo Long: Fallen Dynasty - на 68,02% больше игроков за месяц, или же с Dead Island 2 (на 20,32% больше игроков) или Monster Hunter Rise (на 38,21% больше игроков). Не менее интересен показатель по Exoprimal, у которой, даже не взирая на то, что это свежий релиз, в итоге победил Bloodborne, у которого на 55,09% больше игроков.

В целом, в этом году вышло немало игр, количество игроков в которые на данный момент превосходит Bloodborne, в частности, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4, Final Fantasy XVI, Naraka Bladepoint, Star Wars Jedi Survivor, Street Fighter 6 и Diablo IV, но если учесть, что речь идет об игре 2015 года, это вполне логично и не идет ей во вред.

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