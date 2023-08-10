В Bloodborne сегодня играют охотнее, чем во многие игры для PS5 в 2023 году

Портал TrueTrophies на основе данных 3,2 млн. активных PSN-аккаунтов, представил интересную статистику, которая показывает, что Bloodborne более играбельна, чем многие PS5-игры, вышедшие в 2023 году. Статистика датируется июлем, так что она совсем свежая.
Если учесть, что Bloodborne вышла на PS4 около восьми лет назад и до сих пор не получила апдейта для PS5, то такой результат довольно показателен с точки зрения популярности игры в сообществе. По версии TrueTrophies, такое достижение обусловлено тем, что многие игроки по-прежнему пытаются получить платину. Среди перечисленных игр, побежденных Bloodborne в июле 2023 года, можно найти как блокбастеры, в том числе и новинки.
- Dead Island 2
- Monster Hunter Rise
- Wo Long Fallen Dynasty
- Exoprimal
- Crash Team Rumble
- Dead Space
- Wild Hearts
- Forspoken
- Tchia
- Like A Dragon Ishin
- Atomic Heart
- Humanity
- Octopath Traveler 2
- Final Fantasy Pixel Remaster Collection
- Meet Your Maker
- Horizon: Call of the Mountain
Анализ TrueTrophies указывает на очень большой разрыв между Bloodborne и большинством перечисленных игр, в частности, с Wo Long: Fallen Dynasty - на 68,02% больше игроков за месяц, или же с Dead Island 2 (на 20,32% больше игроков) или Monster Hunter Rise (на 38,21% больше игроков). Не менее интересен показатель по Exoprimal, у которой, даже не взирая на то, что это свежий релиз, в итоге победил Bloodborne, у которого на 55,09% больше игроков.
В целом, в этом году вышло немало игр, количество игроков в которые на данный момент превосходит Bloodborne, в частности, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4, Final Fantasy XVI, Naraka Bladepoint, Star Wars Jedi Survivor, Street Fighter 6 и Diablo IV, но если учесть, что речь идет об игре 2015 года, это вполне логично и не идет ей во вред.