В гоночной пародии Bloodborne Kart будут даже битвы с боссами ©

Вы еще помните о Bloodborne Kart? Речь идет о проекте Lilith Walther, который ранее создал довольно успешный "демейк" этой игры. На этот раз разработчик пытается использовать визуально ухудшенных персонажей и локации для создания гоночной игры в духе Crash Team Racing.

Lilith Walther регулярно публикует видеоролики, в которых демонстрирует новые режимы игры (например, боевой режим) или новых играбельных персонажей (например, Германа и Айлин). Самой безумной из идей пользователя пока что кажется добавление ребенка Мерго.

Однако сегодня Lilith Walther продемонстрировал бой с первым сюжетным боссом - отцом Гаскойном. Вы можете посмотреть почти 5-минутный ролик ниже.

Надо признать, что автор довольно точно воссоздал это столкновение. Улицы, по которым мы мчимся, встречающиеся на них чудовища или площадь, на которой происходит финальный поединок, а также музыка - все это производит очень хорошее впечатление. Более того, вся последовательность кажется довольно сложной, как и в игре от FromSoftware.

К сожалению, до сих пор неизвестно, когда можно будет поиграть в Bloodborne Kart. Анонсируя этот проект, автор упомянул, что он будет выпущен, "когда будет готов". Что ж, вероятно, это произойдет раньше, чем релиз Bloodborne на ПК...