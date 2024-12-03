Важный этап в эмуляции Bloodborne: модифицированный shadPS4 уже позволяет получить все достижения в игре

Как стало известно, эмуляция Bloodborne достигла нового важного этапа. Несмотря на то, что достижения в эмуляторе shadPS4 по логичным причинам нельзя импортировать в свой профиль PSN, они позволяют оценить то, насколько игра работоспособна на данный момент.
Пользователь WetCardboardSmell- сообщил о том, что с помощью модифицированной сборки эмулятора shadPS4 ему удалось получить все достижения в игре, то есть платиновый трофей. Таким образом, он смог полностью пройти игру без каких-либо ошибок.
Тем не менее, пользователям рекомендуется дождаться момента, когда изменения из модифицированного shadPS4 внедрят в официальную ветку эмулятора - это должно произойти уже в следующих обновлениях. После этого игра, вероятно, наконец-то получит статус Playable, что будет означать то, что она полностью проходима на эмуляторе без каких-либо проблем и вылетов.
Достижения- это прям самая важная часть для эмулятора.
Так оно скорее показывает, что скрипты работают для получения даже платины, тем самым показывая, что уровень эмуляции на высоте.
Главное, чтоб они смогли реализовать еще серверную составляющую для онлайна.
серверную составляющую в игре где нет серверов, сильно.
пробовал запустит P.T от конами кодзимы но пока что черный экран..но я думаю что скоро можно будет как и другие игры (например про мальчугана и большую собаку)забыл как о на называеться
The Last Gardian.
Но мне бы хотелось и в Shadow of Collosus ремейк.
Вот бы еще вышел ufc 3 и 4 на этом эмуляторе.
Эмулировать железо 13 года, проще уж диск и саму пс4 или пс5 купить, так как на пс4 много ранних игр, вроде инфеймоса секонд сан или киллзона шф, которые точно не выйдут на пк. Даже у мгс 4 с пс3 только недавно прогресс появился
Ну так то да, на крайняк можно взять в аренду плойку, пройти и забыть :) Ну, а если по чесноку, то тогда уж пятую брать, они так нормально в цене упали, ну и все игры с пс4 там есть
с 60к до 55к упали нормально? А прошка так вообще 150к
Хах, а что не 200? Тоже ведь цифра пальцем в небо.
Слимка 60, прошка 100, НО для уродливого, предмета интерьера это не мало.
Она до сих пор не играбельно на среднем железе... Какие бл... достижения???!!!
среднее это 1050ti? с fx 8300? у меня даже не среднее железо, ryzen 5 5600 rtx 2070 все отлично работает
Даже на 4070 она постоянное вылетает! Куча багов в норм разрешения. Если в ссаный 1080хд то можно с горем попал пройти ее получив минимум кайфа. Если для тебя это норм то окей,
Вылетает она потому что в эмуляторе есть дикая утечка памяти, её ещё не поправили.
Она до сих пор не играбельна...
На минуточку, эмулятор вышел ЭТИМ летом и чего то ждать от него за эти полгода, это глупо.
Эмулятору пс3 больше 11 лет. И чо ты думаешь? На 4 ядерных процах нормально не поиграешь :)
Время, время все исправит. И будет она летать у тебя в 00+- фпс
у меня вылеты прекратились еще с обновы которая 2 недели назад выходила, а вот просадки фпс в определенных местах остались(
Оцениваю Бладик на 5 из 10, Секиро так вообще на тройку тянет
Нужно ограничить размер всех пнгшек и джпг
а кроме очередной копирки дарк соулса на нём что то ещё играбельно уже?
скоро копирку прототипа выпустят, копирку колды и копирку нфс, тебе есть над чем подумать
ну ну, видимо к тому моменту тут твои правнуки писать сообщения будут, не будет нормальных игр и даже копирок,будет очередной треш выходить