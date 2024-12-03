ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Bloodborne 24.03.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица
8.7 1 706 оценок

Важный этап в эмуляции Bloodborne: модифицированный shadPS4 уже позволяет получить все достижения в игре

AceTheKing
Новости

Как стало известно, эмуляция Bloodborne достигла нового важного этапа. Несмотря на то, что достижения в эмуляторе shadPS4 по логичным причинам нельзя импортировать в свой профиль PSN, они позволяют оценить то, насколько игра работоспособна на данный момент.

Пользователь WetCardboardSmell- сообщил о том, что с помощью модифицированной сборки эмулятора shadPS4 ему удалось получить все достижения в игре, то есть платиновый трофей. Таким образом, он смог полностью пройти игру без каких-либо ошибок.

Тем не менее, пользователям рекомендуется дождаться момента, когда изменения из модифицированного shadPS4 внедрят в официальную ветку эмулятора - это должно произойти уже в следующих обновлениях. После этого игра, вероятно, наконец-то получит статус Playable, что будет означать то, что она полностью проходима на эмуляторе без каких-либо проблем и вылетов.

shadPS4 - эмулятор PlayStation 4
32
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
Ang Dark

Достижения- это прям самая важная часть для эмулятора.

2
Just-a-your-King

Так оно скорее показывает, что скрипты работают для получения даже платины, тем самым показывая, что уровень эмуляции на высоте.
Главное, чтоб они смогли реализовать еще серверную составляющую для онлайна.

2
fortuneismax Just-a-your-King

серверную составляющую в игре где нет серверов, сильно.

-4
Grognac

пробовал запустит P.T от конами кодзимы но пока что черный экран..но я думаю что скоро можно будет как и другие игры (например про мальчугана и большую собаку)забыл как о на называеться

1
Restart16

The Last Gardian.

Но мне бы хотелось и в Shadow of Collosus ремейк.

0
Whiplasher95

Вот бы еще вышел ufc 3 и 4 на этом эмуляторе.

-1
XOJIODHbIU

Эмулировать железо 13 года, проще уж диск и саму пс4 или пс5 купить, так как на пс4 много ранних игр, вроде инфеймоса секонд сан или киллзона шф, которые точно не выйдут на пк. Даже у мгс 4 с пс3 только недавно прогресс появился

-3
_TEZ_

Ну так то да, на крайняк можно взять в аренду плойку, пройти и забыть :) Ну, а если по чесноку, то тогда уж пятую брать, они так нормально в цене упали, ну и все игры с пс4 там есть

0
pilko _TEZ_

с 60к до 55к упали нормально? А прошка так вообще 150к

0
-Zion- pilko
А прошка так вообще 150к

Хах, а что не 200? Тоже ведь цифра пальцем в небо.

0
DezkQ -Zion-

Слимка 60, прошка 100, НО для уродливого, предмета интерьера это не мало.

0
MаnGo

Она до сих пор не играбельно на среднем железе... Какие бл... достижения???!!!

-4
real19911

среднее это 1050ti? с fx 8300? у меня даже не среднее железо, ryzen 5 5600 rtx 2070 все отлично работает

-1
MаnGo real19911

Даже на 4070 она постоянное вылетает! Куча багов в норм разрешения. Если в ссаный 1080хд то можно с горем попал пройти ее получив минимум кайфа. Если для тебя это норм то окей,

-3
vladislavshits MаnGo

Вылетает она потому что в эмуляторе есть дикая утечка памяти, её ещё не поправили.

2
vladislavshits

Она до сих пор не играбельна...

На минуточку, эмулятор вышел ЭТИМ летом и чего то ждать от него за эти полгода, это глупо.

Эмулятору пс3 больше 11 лет. И чо ты думаешь? На 4 ядерных процах нормально не поиграешь :)

Время, время все исправит. И будет она летать у тебя в 00+- фпс

1
Blimpini vladislavshits

у меня вылеты прекратились еще с обновы которая 2 недели назад выходила, а вот просадки фпс в определенных местах остались(

0
Trezvopoy

Оцениваю Бладик на 5 из 10, Секиро так вообще на тройку тянет

-5
Комментарий удален
Trezvopoy Don Perdon

Нужно ограничить размер всех пнгшек и джпг

0
rtnrwv

а кроме очередной копирки дарк соулса на нём что то ещё играбельно уже?

-10
real19911

скоро копирку прототипа выпустят, копирку колды и копирку нфс, тебе есть над чем подумать

2
Lаim real19911

ну ну, видимо к тому моменту тут твои правнуки писать сообщения будут, не будет нормальных игр и даже копирок,будет очередной треш выходить

0