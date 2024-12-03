Важный этап в эмуляции Bloodborne: модифицированный shadPS4 уже позволяет получить все достижения в игре

Как стало известно, эмуляция Bloodborne достигла нового важного этапа. Несмотря на то, что достижения в эмуляторе shadPS4 по логичным причинам нельзя импортировать в свой профиль PSN, они позволяют оценить то, насколько игра работоспособна на данный момент.

Пользователь WetCardboardSmell- сообщил о том, что с помощью модифицированной сборки эмулятора shadPS4 ему удалось получить все достижения в игре, то есть платиновый трофей. Таким образом, он смог полностью пройти игру без каких-либо ошибок.

Тем не менее, пользователям рекомендуется дождаться момента, когда изменения из модифицированного shadPS4 внедрят в официальную ветку эмулятора - это должно произойти уже в следующих обновлениях. После этого игра, вероятно, наконец-то получит статус Playable, что будет означать то, что она полностью проходима на эмуляторе без каких-либо проблем и вылетов.