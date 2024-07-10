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Bloodborne 24.03.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица
8.6 1 466 оценок

Версия Bloodborne: The Old Hunters для PlayStation 5 указана в программе вознаграждений PlayStation Stars

monk70
Новости

Хотя версии Bloodborne для PlayStation 5 от FromSoftware пока не видно, недавний листинг возрождает надежду на улучшенный порт или ремастер.

Как сообщается в сабреддите Bloodborne, версия DLC The Old Hunters для PlayStation 5 указана в качестве одной из наград обновленной программы вознаграждений PlayStation Stars, запуск которой в некоторых регионах запланирован через несколько часов.

Несмотря на то, что Bloodborne была выпущена почти десять лет назад, она по-прежнему остается одной из самых любимых и популярных ролевых игр в жанре экшен, разработанных FromSoftware. Игра увидела огромный всплеск числа игроков после выпуска дополнения Elden Ring: Shadow of the Erdtree DLC. Будем надеяться, что Sony увидит, насколько популярной продолжает оставаться игра, и наконец выпустит порт для PS5 и ПК, о котором многие просили годами.

-5
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Ahnx

Плойка не интересует, дайте версию для PC.

6
Yoshemitsu

Ага, сразу после Demon souls

1
Нейтан Дрейк
1
hpi

Лезет драке на крыльцо...

1
-zotik-
1
hpi

Ждите ждуны.

1
Dark1994

Ех, помню как летом 15 года затарил плоечку 4ю с бб, приехал домой и катал до самого утра

1
dexxxx123

я тоже помню, как в дополнение к Пк купил слимку белую и бладборн а потом сдерживал рвотный позывы от стробящих 30 фпс с просадками... то ли дело демон соулс на ps5.

1
Stastanis

После Елды уже неинтересно.

1
Kol55

Приятного

1