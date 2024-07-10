Версия Bloodborne: The Old Hunters для PlayStation 5 указана в программе вознаграждений PlayStation Stars

Хотя версии Bloodborne для PlayStation 5 от FromSoftware пока не видно, недавний листинг возрождает надежду на улучшенный порт или ремастер.
Как сообщается в сабреддите Bloodborne, версия DLC The Old Hunters для PlayStation 5 указана в качестве одной из наград обновленной программы вознаграждений PlayStation Stars, запуск которой в некоторых регионах запланирован через несколько часов.
Несмотря на то, что Bloodborne была выпущена почти десять лет назад, она по-прежнему остается одной из самых любимых и популярных ролевых игр в жанре экшен, разработанных FromSoftware. Игра увидела огромный всплеск числа игроков после выпуска дополнения Elden Ring: Shadow of the Erdtree DLC. Будем надеяться, что Sony увидит, насколько популярной продолжает оставаться игра, и наконец выпустит порт для PS5 и ПК, о котором многие просили годами.
Плойка не интересует, дайте версию для PC.
Ага, сразу после Demon souls
Лезет драке на крыльцо...
Ждите ждуны.
Ех, помню как летом 15 года затарил плоечку 4ю с бб, приехал домой и катал до самого утра
я тоже помню, как в дополнение к Пк купил слимку белую и бладборн а потом сдерживал рвотный позывы от стробящих 30 фпс с просадками... то ли дело демон соулс на ps5.
После Елды уже неинтересно.
Приятного