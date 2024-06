Время утечек: в базе данных Epic Games Store нашли упоминание ремейка Bloodborne и нового Turok

SteamDB давно стал незаменимым инструментом в игровой индустрии, предоставляя данные о количестве игроков, графиках производительности, истории цен и многом другом. Он черпает информацию из API Steam, годами собирая статистику этой платформы.

Неожиданно для многих, появился EpicDB, предлагающий аналогичный сервис для Epic Games Store, главного конкурента Steam на ПК. Но радость от нового инструмента была омрачена крупной утечкой данных. EpicDB раскрыл множество подробностей о неанонсированных играх и даже DLC.

Пользователи обнаружили, что EpicDB содержит гораздо больше информации, чем предполагалось. Для каждого продукта в магазине Epic Games Store есть данные о его производительности, дате создания, последнем обновлении и цели обновления.

К сожалению для Epic Games, сервис, управляемый третьей стороной, выдал больше, чем ожидалось. Помимо информации о ремастере Red Dead Redemption, The Last of Us: Part 2 и Final Fantasy 16 были обнаружены:

Новая игра из серии Turok от Sabre Interactive

DLC для игры Sonic x Shadow Generations

Пользователи обнаружили странные упоминания о Morrowind и даже ссылку на "Bloodborne Remake", хотя многие посчитали это фейковым листингом. Хотя кто знает?

Множество строк, относящихся к Final Fantasy IX Remake, включая данные о "Deluxe Upgrade", бонусах за предзаказ и версиях игры для тестирования и отладки.

К сожалению, на момент написания статьи сайт был закрыт. Доступ к нему приводит к странице с ошибкой. Остается только ждать, вернется ли EpicDB и как Epic Games отреагирует на эту утечку.