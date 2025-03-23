Вышел shadps4 v0.7.0!

Еще один захватывающий релиз от команды shadPS4. Множество новых функций (FSR,HDR) и множество исправлений в этом новом релизе.
От нескольких демонстраций openOrbis в прошлом году мы перешли к запуску множества коммерческих игр (да, не только bloodborne). Надеюсь, что в следующем релизе будет работать еще больше игр ;)
Небольшой список изменений:
Переназначение ввода с клавиатуры и мыши Множество исправлений в рекомпиляторе шейдеров Исправлены события videoOut Множество исправлений в вызовах памяти HLE Исправления и улучшения графического интерфейса Qt Исправлены некоторые причины «Попытки отслеживать не-GPU память» Исправлена обработка гироскопа и датчика ускорения Улучшена совместимость со старыми процессорами Улучшена совместимость с играми Unity Добавлена поддержка HDR Добавлена поддержка FSR
Автор так торопился запостить, что растерял все знаки препинания.
Я скопировал текст с оф сайта разработчика - возможно сам гугл немножко напортачил с переводом))
Пардон)
Спешил бонусы поднять, чтобы ставки сделать.
Не угадал)) Я не пользуюсь бонусами - я с 2021 года на сайте, а о бонусах только в прошлом году узнал - пару раз попробовал поучаствовать в розыгрыше призов и мне не зашло. До сих пор на акке висит уева туча этих неиспользованных бонусов.
Я фан Fromsoftware и соулслайков в целом - можешь посмотреть мой профиль и понять что не за какими бонусиками и вонючими лайкосиками я не гонюсь - если мне что то не нравиться я прямо и пишу "ПА-РА-ША" не зависимо от того, нравиться это публике или нет.
P.s. не судите по себе...
К сожалению "взрывы вершин" еще не исправлены(
Пользуйтесь пока модом для исправления этого недуга эмулятора по ссылке:
https://www.nexusmods.com/bloodborne/mods/109?tab=files
Бладик пройден, молодцы разрабы. Жду играбельный The Last Guardian
На клаво мыши можно играть?
На паде проходил
можно, но мышью будет крайне не удобно управлять камерой.
кто нибудь анчартед 3 запускал ?
До меню запускается и вылетает.
На rpcs3 его пройти можно. Проходил пару лет назад и с ним прилично повозиться пришлось, но прошёл до конца. Спустя пару лет ситуация уже лучше наверняка, rpcs3 тоже на месте не стоит же.
спасибо ,попробую
В анчах за 5 лет ФПС не прибавился, только стабильность улучшилось из-за хаков.
С октября список совместимости не менялся.
В данный момент Rpcs3 находится в мёртвой точке, да обновления выходят но видно ничего не меняется, основной разработчик kd-11 видимо всё фиксы выпускает, а прогресса от него очень давно нет.
Господа ктонибуть пробовал запустить Knack ?