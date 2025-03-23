Вышел shadps4 v0.7.0!

Еще один захватывающий релиз от команды shadPS4. Множество новых функций (FSR,HDR) и множество исправлений в этом новом релизе.

От нескольких демонстраций openOrbis в прошлом году мы перешли к запуску множества коммерческих игр (да, не только bloodborne). Надеюсь, что в следующем релизе будет работать еще больше игр ;)

Небольшой список изменений:

Переназначение ввода с клавиатуры и мыши Множество исправлений в рекомпиляторе шейдеров Исправлены события videoOut Множество исправлений в вызовах памяти HLE Исправления и улучшения графического интерфейса Qt Исправлены некоторые причины «Попытки отслеживать не-GPU память» Исправлена ​​обработка гироскопа и датчика ускорения Улучшена совместимость со старыми процессорами Улучшена совместимость с играми Unity Добавлена ​​поддержка HDR Добавлена ​​поддержка FSR