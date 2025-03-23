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Bloodborne 24.03.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица
8.7 1 833 оценки

Вышел shadps4 v0.7.0!

Blimpini Blimpini

Еще один захватывающий релиз от команды shadPS4. Множество новых функций (FSR,HDR) и множество исправлений в этом новом релизе.

shadPS4 - эмулятор PlayStation 4

От нескольких демонстраций openOrbis в прошлом году мы перешли к запуску множества коммерческих игр (да, не только bloodborne). Надеюсь, что в следующем релизе будет работать еще больше игр ;)

Небольшой список изменений:

Переназначение ввода с клавиатуры и мыши Множество исправлений в рекомпиляторе шейдеров Исправлены события videoOut Множество исправлений в вызовах памяти HLE Исправления и улучшения графического интерфейса Qt Исправлены некоторые причины «Попытки отслеживать не-GPU память» Исправлена ​​обработка гироскопа и датчика ускорения Улучшена совместимость со старыми процессорами Улучшена совместимость с играми Unity Добавлена ​​поддержка HDR Добавлена ​​поддержка FSR

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19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Евгений Кондратенко

Автор так торопился запостить, что растерял все знаки препинания.

4
Blimpini

Я скопировал текст с оф сайта разработчика - возможно сам гугл немножко напортачил с переводом))

Пардон)

0
Нейтан Дрейк

Спешил бонусы поднять, чтобы ставки сделать.

1
Blimpini Нейтан Дрейк

Не угадал)) Я не пользуюсь бонусами - я с 2021 года на сайте, а о бонусах только в прошлом году узнал - пару раз попробовал поучаствовать в розыгрыше призов и мне не зашло. До сих пор на акке висит уева туча этих неиспользованных бонусов.

Я фан Fromsoftware и соулслайков в целом - можешь посмотреть мой профиль и понять что не за какими бонусиками и вонючими лайкосиками я не гонюсь - если мне что то не нравиться я прямо и пишу "ПА-РА-ША" не зависимо от того, нравиться это публике или нет.

P.s. не судите по себе...

0
Blimpini

К сожалению "взрывы вершин" еще не исправлены(

Пользуйтесь пока модом для исправления этого недуга эмулятора по ссылке:

https://www.nexusmods.com/bloodborne/mods/109?tab=files

3
Asfermong

Бладик пройден, молодцы разрабы. Жду играбельный The Last Guardian

1
Cimeries666

На клаво мыши можно играть?

0
Asfermong Cimeries666

На паде проходил

1
Blimpini Cimeries666

можно, но мышью будет крайне не удобно управлять камерой.

0
KILLA06

кто нибудь анчартед 3 запускал ?

0
KIBERMAX

До меню запускается и вылетает.

0
symp1ex

На rpcs3 его пройти можно. Проходил пару лет назад и с ним прилично повозиться пришлось, но прошёл до конца. Спустя пару лет ситуация уже лучше наверняка, rpcs3 тоже на месте не стоит же.

1
KILLA06 symp1ex

спасибо ,попробую

1
Нейтан Дрейк symp1ex

В анчах за 5 лет ФПС не прибавился, только стабильность улучшилось из-за хаков.

С октября список совместимости не менялся.

2
KIBERMAX Нейтан Дрейк

В данный момент Rpcs3 находится в мёртвой точке, да обновления выходят но видно ничего не меняется, основной разработчик kd-11 видимо всё фиксы выпускает, а прогресса от него очень давно нет.

2
Vad Pvn

Господа ктонибуть пробовал запустить Knack ?

0