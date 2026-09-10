Вышла версия 1.01 фанатского ремастера Bloodborne для ПК

Моддер под ником fromsoftserve выпустил новую версию своего впечатляющего мода-ремастера, значительно улучшающего графику Bloodborne. Это обязательный мод для всех, кто хочет опробовать эту игру (изначально эксклюзив для PS4) на ПК.

Версия 1.01 добавляет обновлённые материалы в локацию «Сон охотника» и значительную часть «Центрального Ярнама». Также были изменены карты блеска (specular maps) для различных поверхностей: некоторые из них заменены на версии с более высоким разрешением, а интенсивность бликов на ряде объектов была скорректирована (где-то уменьшена, где-то увеличена).

Желающие могут скачать мод прямо с нашего сайта по ссылке выше. Автор также представил видео, демонстрирующее основные улучшения.