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Bloodborne 24.03.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8.7 2 082 оценки

Вышла версия 1.01 фанатского ремастера Bloodborne для ПК

monk70 monk70

Моддер под ником fromsoftserve выпустил новую версию своего впечатляющего мода-ремастера, значительно улучшающего графику Bloodborne. Это обязательный мод для всех, кто хочет опробовать эту игру (изначально эксклюзив для PS4) на ПК.

Bloodborne "BB PC Remaster - Фанатский ремастер игры для ПК"

Версия 1.01 добавляет обновлённые материалы в локацию «Сон охотника» и значительную часть «Центрального Ярнама». Также были изменены карты блеска (specular maps) для различных поверхностей: некоторые из них заменены на версии с более высоким разрешением, а интенсивность бликов на ряде объектов была скорректирована (где-то уменьшена, где-то увеличена).

Желающие могут скачать мод прямо с нашего сайта по ссылке выше. Автор также представил видео, демонстрирующее основные улучшения.

ПК 71 Трейлеры 30
52
19
Комментарии:  19
Ваш комментарий
PuaJl4eJl

Констатирую,в Bloodborne лучше,удобнее и плавнее(60фпс) играется на эмуляторе ps4 ,чем на самой ps4 - это факт)

5
Аналиус

я прошел уже на эмуляторе играется шикаррно

3
Sklip

Кто-то может ответить - Bloodborne до сих запускается через эмулятор Shard ?

2
Gameslinger

эмулястор

2
MelodiousTristram

За это время. Они могли, выпустити. На , PLAYSTATION 5, и .ПК очень давно 😷

2
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