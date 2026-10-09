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Bloodborne 24.03.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8.7 2 090 оценок

Вышла версия 1.07 мода Bloodborne PC Remaster

monk70 monk70

Моддер fromsoftserve выпустил новую версию своего мода, улучшающего графику Bloodborne на ПК. Это, безусловно, один из лучших модов для визуального обновления игры.

Bloodborne "BB PC Remaster - Фанатский ремастер игры для ПК"

Несколько дней назад автор выпустил версию 1.06 — крупное обновление для этого мода. Патч 1.06 улучшил внешний вид материалов в таких локациях, как «Сон охотника», «Центральный Ярнам», «Соборный округ», «Хемвик» и «Старый Ярнам». Также были добавлены карты отражений высокого разрешения и исправлено множество ошибок.

Спустя всего несколько дней моддер выпустил версию 1.07. Это обновление устранило мелкие недочёты в «Старом Ярнаме» и существенно улучшило визуальную составляющую «Хемвика» в дневное время.

Скачать последнюю версию этого мода можно с нашего сайта по ссылке выше.

ПК 75
5
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
Surreal Quisto

Это вот на сколько надо быть упрямым , что бы делать это ?

Сонька 4 б/у стоит копейки, если нет знакомых у кого взять

Или я чего то не понимаю ?

6
Killa00

есть ссылка на репак ,где устанавливаешь и запускаешь?

1