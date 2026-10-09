Вышла версия 1.07 мода Bloodborne PC Remaster

Моддер fromsoftserve выпустил новую версию своего мода, улучшающего графику Bloodborne на ПК. Это, безусловно, один из лучших модов для визуального обновления игры.

Несколько дней назад автор выпустил версию 1.06 — крупное обновление для этого мода. Патч 1.06 улучшил внешний вид материалов в таких локациях, как «Сон охотника», «Центральный Ярнам», «Соборный округ», «Хемвик» и «Старый Ярнам». Также были добавлены карты отражений высокого разрешения и исправлено множество ошибок.

Спустя всего несколько дней моддер выпустил версию 1.07. Это обновление устранило мелкие недочёты в «Старом Ярнаме» и существенно улучшило визуальную составляющую «Хемвика» в дневное время.

Скачать последнюю версию этого мода можно с нашего сайта по ссылке выше.