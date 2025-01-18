Загадочный пост PlayStation Germany вызвала новый виток слухов о ремейке Bloodborne

Вчера в сети X появилось сообщение от немецкого отделения PlayStation, которая просто спросила: « Мы скажем Bloodborne, то вы скажете...? « вызвало волну домыслов со стороны фанатов, возродив тем самым давние слухи о создании ремейка Bloodborne.

Поклонники быстро начали сыпать различными теориями, особенно когда игра приближается к своему 10-летнему юбилею в марте. Так, одни считают, что это может означать анонс ремейка, тогда как другие считают, что это может быть и новый контент, не связанный напрямую оригинальной игрой. Сам же создатель игры, Хидетака Миядзаки, не раз демонстрировал нежелание отдавать ремейк в руки другой студии, но фанаты все равно не теряют надежды на громкий анонс.

А что думаете вы? Удастся ли PlayStation устроить неожиданный сюрприз?