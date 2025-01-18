ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Bloodborne 24.03.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица
8.7 1 764 оценки

Загадочный пост PlayStation Germany вызвала новый виток слухов о ремейке Bloodborne

Gruz_
Новости

Вчера в сети X появилось сообщение от немецкого отделения PlayStation, которая просто спросила: « Мы скажем Bloodborne, то вы скажете...? « вызвало волну домыслов со стороны фанатов, возродив тем самым давние слухи о создании ремейка Bloodborne.

Поклонники быстро начали сыпать различными теориями, особенно когда игра приближается к своему 10-летнему юбилею в марте. Так, одни считают, что это может означать анонс ремейка, тогда как другие считают, что это может быть и новый контент, не связанный напрямую оригинальной игрой. Сам же создатель игры, Хидетака Миядзаки, не раз демонстрировал нежелание отдавать ремейк в руки другой студии, но фанаты все равно не теряют надежды на громкий анонс.

А что думаете вы? Удастся ли PlayStation устроить неожиданный сюрприз?

1
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Rorschach93

было бы и порт хорошо увидеть, тем более фанаты моды наделали уже

0
User_200

На фиг не нужен старый высер, если прошло уже 10 лет а рс версий нет. То и пахабно сейчас она уже не нужно. Разве что купить по дешевке пс4 прошитую пройти и продать. Ни копейки не заплатить сони за такое отношение.

1
Альбиберчери

надежда умирает последней. Внутри Сони сидит очень обидчивый дядька который не любит эту игру, иначе не могу объяснить почему самую ожидаему игру из приставки они не выпускают на пк, а какой то хорайзен с ремастером выпустили

0
Роман45554

ожидаемая для кого мне параллельно в принципе на ps игры жили без них не тужили это вас c ос ал иков жаба душит что на комп все стал выходить с более лучшей производительностью и графикой

0
Пользователь ВКонтакте

Быстрее солнце погаснет, чем мы ремейк бладборна дождёмся // Евгений Груздь

0
William Dwight
Хидетака Миядзаки, не раз демонстрировал нежелание отдавать ремейк в руки другой студии

Когда хоть такое было? Он всегда говорил о том, что он заинтересован, чтоб в его детище поиграло как можно больше людей, но так как права на айпи у Сони, он ничего не может сделать

0
real19911

на эмуляторе уже есть, 12 часов наиграл уже, ничего не ломается

0