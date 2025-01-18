Загадочный пост PlayStation Germany вызвала новый виток слухов о ремейке Bloodborne

Вчера в сети X появилось сообщение от немецкого отделения PlayStation, которая просто спросила: « Мы скажем Bloodborne, то вы скажете...? « вызвало волну домыслов со стороны фанатов, возродив тем самым давние слухи о создании ремейка Bloodborne.
Поклонники быстро начали сыпать различными теориями, особенно когда игра приближается к своему 10-летнему юбилею в марте. Так, одни считают, что это может означать анонс ремейка, тогда как другие считают, что это может быть и новый контент, не связанный напрямую оригинальной игрой. Сам же создатель игры, Хидетака Миядзаки, не раз демонстрировал нежелание отдавать ремейк в руки другой студии, но фанаты все равно не теряют надежды на громкий анонс.
А что думаете вы? Удастся ли PlayStation устроить неожиданный сюрприз?
было бы и порт хорошо увидеть, тем более фанаты моды наделали уже
На фиг не нужен старый высер, если прошло уже 10 лет а рс версий нет. То и пахабно сейчас она уже не нужно. Разве что купить по дешевке пс4 прошитую пройти и продать. Ни копейки не заплатить сони за такое отношение.
надежда умирает последней. Внутри Сони сидит очень обидчивый дядька который не любит эту игру, иначе не могу объяснить почему самую ожидаему игру из приставки они не выпускают на пк, а какой то хорайзен с ремастером выпустили
ожидаемая для кого мне параллельно в принципе на ps игры жили без них не тужили это вас c ос ал иков жаба душит что на комп все стал выходить с более лучшей производительностью и графикой
Быстрее солнце погаснет, чем мы ремейк бладборна дождёмся // Евгений Груздь
Когда хоть такое было? Он всегда говорил о том, что он заинтересован, чтоб в его детище поиграло как можно больше людей, но так как права на айпи у Сони, он ничего не может сделать
на эмуляторе уже есть, 12 часов наиграл уже, ничего не ломается