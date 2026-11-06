Экс-глава PlayStation объяснил, почему Sony до сих пор не выпустила Bloodborne 2 или ремастер

С момента релиза в 2015 году экшен-RPG Bloodborne удерживает статус одной из самых популярных и культовых игр в истории PlayStation. Даже спустя 11 лет проект от FromSoftware продолжает демонстрировать отличные хвосты продаж. На фоне этого фанаты регулярно штурмуют соцсети требованиями о сиквеле или хотя бы ремастере для актуальных консолей, однако Sony продолжает хранить молчание.

Бывший президент SIE Worldwide Studios Шон Лейден пролил свет на ситуацию в эфире подкаста The Trophy Room. По его мнению, дело вовсе не в отсутствии коммерческого интереса, а в сложнейших юридических нюансах.

«Возможно ли создать что-то, что не только выразит уважение к оригиналу, но и сможет воссоздать этот феномен? Здесь задействовано очень много прав. И в подобном случае, когда вовлечены Sony, FromSoftware, а также материнская компания FromSoftware [Kadokawa], получить одобрение от всех сторон — это, пожалуй, самая сложная задача».

— Шон Лейден, экс-глава PlayStation Worldwide Studios.

Пока игровой сиквел находится под вопросом, франшиза может вернуться в другом медиаформате. Согласно анонсам, Sony Pictures уже запустила в разработку анимационный фильм по мотивам Bloodborne, который может стать катализатором для возрождения интереса к IP.

Оригинальная Bloodborne рассказывала историю Охотника в охваченном чумой готическом городе Ярнам. Игра мгновенно завоевала любовь критиков и геймеров благодаря динамичной боевой системе, атмосфере в духе произведений Г. Ф. Лавкрафта и бескомпромиссной сложности в лучших традициях Souls-like проектов.