FromSoftware проводит опрос, в котором спрашивает у пользователей хотят ли они Bloodborne 2

Как стало известно, компания FromSoftware разослала участникам сетевого тестирования Elden Ring Nightreign опрос, в котором спросила их о том, хотят ли они увидеть Bloodborne 2.

В марте оригинальная игра отметит юбилей - ей исполнится 10 лет, однако за прошедшие годы Sony и FromSoftware не проявляли интереса к развитию франшизы. Фанаты уже долгие годы просят ремейк/ремастер или хотя бы простой патч с поддержкой 60 FPS для оригинальной игры, но их просьбы так и остались без ответа.

Возможно, что "лед наконец-то тронулся" - это очень редкий случай, когда FromSoftware напрямую упомянули продолжение и франшизу в целом. Это не означает, что студия уже разрабатывает Bloodborne 2, но по аналогии с опросами Capcom она может заняться созданием игры в будущем, при наличии достаточного интереса у игроков, который, безусловно, есть.