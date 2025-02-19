FromSoftware проводит опрос, в котором спрашивает у пользователей хотят ли они Bloodborne 2

Как стало известно, компания FromSoftware разослала участникам сетевого тестирования Elden Ring Nightreign опрос, в котором спросила их о том, хотят ли они увидеть Bloodborne 2.
В марте оригинальная игра отметит юбилей - ей исполнится 10 лет, однако за прошедшие годы Sony и FromSoftware не проявляли интереса к развитию франшизы. Фанаты уже долгие годы просят ремейк/ремастер или хотя бы простой патч с поддержкой 60 FPS для оригинальной игры, но их просьбы так и остались без ответа.
Возможно, что "лед наконец-то тронулся" - это очень редкий случай, когда FromSoftware напрямую упомянули продолжение и франшизу в целом. Это не означает, что студия уже разрабатывает Bloodborne 2, но по аналогии с опросами Capcom она может заняться созданием игры в будущем, при наличии достаточного интереса у игроков, который, безусловно, есть.
Они тролят что ли у них уже переиздание просят сколько лет они спрашивают про сиквел
Наверное, надо уже вооружённые митинги что-ли устраивать возле домов и офисов игроделов, чтоб, мля, дошло, что люди хотят бладик1, 2, дейс гон2.... Не понимаю. Опрос, блин, они проводят)))
Кто вам сказал, что не знают? Может они делают, а может есть какая-то причина не делать.
Ну с реальными циферками проще питчить проект перед потенциальным издателем.
Они там нормальные вообще!Пусть первую часть до ума доведут и выпустят ремастер хотя бы!Они за 2 часть там заикнулись!Нет мы лучше выкатим ремастер Дэйз гон!Который и так выглядит отлично и доступен на любой кофемолке!Я хз чё там сони курит!
все уже играют в первую часть на эмуляторе в 120 фпс в 4к.......проснись
Наконец-то.
Простой патч до 60 ФПС... Насколько я помню свой игровой опыт на PS4 pro, там даже 30 в некоторых локациях с трудом игра держала.
И уж лучше сначала на ПК основную часть выпустят, а потом уже вторую делают
Очень надо
Очень надо! только это новость звучит как инсайд а не как известие от разрабов
В свое время я изза данной игры купил PS4. Игра прям продала его мне)
Это что, опять будет суслик-дрочильня от Бибизяки? Устали от этого геймплея.