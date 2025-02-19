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Bloodborne 2 TBA
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8 58 оценок

FromSoftware проводит опрос, в котором спрашивает у пользователей хотят ли они Bloodborne 2

AceTheKing
Новости

Как стало известно, компания FromSoftware разослала участникам сетевого тестирования Elden Ring Nightreign опрос, в котором спросила их о том, хотят ли они увидеть Bloodborne 2.

В марте оригинальная игра отметит юбилей - ей исполнится 10 лет, однако за прошедшие годы Sony и FromSoftware не проявляли интереса к развитию франшизы. Фанаты уже долгие годы просят ремейк/ремастер или хотя бы простой патч с поддержкой 60 FPS для оригинальной игры, но их просьбы так и остались без ответа.

Возможно, что "лед наконец-то тронулся" - это очень редкий случай, когда FromSoftware напрямую упомянули продолжение и франшизу в целом. Это не означает, что студия уже разрабатывает Bloodborne 2, но по аналогии с опросами Capcom она может заняться созданием игры в будущем, при наличии достаточного интереса у игроков, который, безусловно, есть.

5
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Punisher1

Они тролят что ли у них уже переиздание просят сколько лет они спрашивают про сиквел

4
Anomander Reyk

Наверное, надо уже вооружённые митинги что-ли устраивать возле домов и офисов игроделов, чтоб, мля, дошло, что люди хотят бладик1, 2, дейс гон2.... Не понимаю. Опрос, блин, они проводят)))

1
ZAUSA Anomander Reyk

Кто вам сказал, что не знают? Может они делают, а может есть какая-то причина не делать.

-1
prorock

Ну с реальными циферками проще питчить проект перед потенциальным издателем.

0
SERGEY-SP

Они там нормальные вообще!Пусть первую часть до ума доведут и выпустят ремастер хотя бы!Они за 2 часть там заикнулись!Нет мы лучше выкатим ремастер Дэйз гон!Который и так выглядит отлично и доступен на любой кофемолке!Я хз чё там сони курит!

3
Grognac

все уже играют в первую часть на эмуляторе в 120 фпс в 4к.......проснись

1
0ncnjqybr

Наконец-то.

2
Morpex333

Простой патч до 60 ФПС... Насколько я помню свой игровой опыт на PS4 pro, там даже 30 в некоторых локациях с трудом игра держала.

И уж лучше сначала на ПК основную часть выпустят, а потом уже вторую делают

0
-zotik-

Очень надо

0
антон фекалисимо

Очень надо! только это новость звучит как инсайд а не как известие от разрабов

0
DeFaLT_TB

В свое время я изза данной игры купил PS4. Игра прям продала его мне)

0
Алексий Бяконт

Это что, опять будет суслик-дрочильня от Бибизяки? Устали от этого геймплея.

-2