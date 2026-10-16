Представлен "геймплей" Bloodfall: The First Temple который смущает и разочаровывает

Разработчики представили новый геймплейный тизер Bloodfall: The First Temple — жестокого экшена от первого лица, посвященного ближнему бою в мире древних мифов и кровавых ритуалов. Игра выйдет на PC в 2026 году, а желающие уже могут подать заявку на участие в тестировании через Steam.

Главной особенностью Bloodfall: The First Temple станет динамичная боевая система, основанная на физике и точном управлении оружием. Игрокам предстоит самостоятельно выбирать направления ударов и блоков, рассчитывать время атак и внимательно следить за действиями противников.

Разработчики делают ставку на высокую сложность и постепенное освоение боевых приемов. Победа будет зависеть не столько от скорости нажатия кнопок, сколько от правильного выбора момента для атаки, грамотной защиты и способности контролировать каждое движение.

События развернутся в забытом мире, погребенном под слоями мифов и крови. Здесь могущественные божества требуют жертвоприношений в обмен на свое благословение, а жестокие сражения становятся неотъемлемой частью борьбы за выживание.

Новый трейлер демонстрирует основные принципы боевой системы, включая стремительные атаки, блокирование ударов и напряженные поединки с противниками.

Bloodfall: The First Temple планируют выпустить на PC до конца 2026 года.