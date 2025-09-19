Авторы пошаговой стратегии Bloodgrounds показали бойню и строительство в новом геймплейном трейлере

Издательства Daedalic представило обзорный трейлер Bloodgrounds — пошаговой стратегии, вдохновлённой классикой 90-х. Игрок берёт на себя роль гладиатора, который дорвался до власти и теперь отправляет своих подчинённых на кровопролитные сражения.

В битвах участвует сразу несколько бойцов, смерть каждого из которых перманентна, а вместе с ними теряется и снаряжение. Это делает каждое решение в бою критически важным и добавляет напряжения в геймплей.

В паузах между сражениями Bloodgrounds превращается в градостроительный симулятор: игроки возводят новые здания, модернизируют существующие и открывают доступ к новым возможностям, улучшая инфраструктуру своего лагеря.

Релиз стратегии ожидается в 2025 году, а пока в Steam доступна демо-версия, которая позволяет оценить как тактические бои, так и строительные элементы игры. Для поклонников пошаговых стратегий с элементами ролевого менеджмента трейлер стал настоящим подарком и задал высокие ожидания перед полноценным запуском.