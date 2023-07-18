Брутальный аркадный хоррор Bloodhound вышел для ПК в Steam ©

Приготовьтесь первым бросить оружие в пропитанное кровью безумие демонических масштабов, поскольку Kruger & Flint Productions объявили что Bloodhound, их молниеносный аркадный хоррор, стал доступен для ПК на Steam. Консольный релиз Bloodhound запланирован на более позднюю дату.

В Bloodhound игроки должны подготовиться к адреналиновой поездке в FPS, не похожей ни на одну другую. Вооружитесь обширным арсеналом оружия и обрушьте ад на орды демонов, которые встанут у вас на пути. Погрузитесь в мир скорострельных боев, где каждая секунда на счету и выживут только самые меткие стрелки.

Действие Bloodhound происходит в тщательно проработанных адских локациях, вдохновленных культовыми фильмами ужасов, легендарными шутерами от первого лица и отсылками к реальному миру. Вам предстоит взять на себя роль доблестного члена Ордена Хранителей Врат. Сразитесь с грозными противниками и обрушьте свою ярость на 16 уникальных врагов с необычными способностями. От нечестивых мерзостей до дьявольских культистов, каждое столкновение будет проверять ваши навыки, рефлексы и стратегическое мастерство. Приготовьтесь к невероятным испытаниям, сражаясь с 5 разрушительными боссами Ада, вооружившись до зубов.

Особенности: