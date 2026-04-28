Многопользовательская Vampire: The Masquerade - Bloodhunt официально умерла - серверы игры закрыты

Vampire: The Masquerade – Bloodhunt, выпущенная в 2022 году, закрыла свои серверы как на консоли, так и на ПК, а это значит, что игра стала полностью неиграбельной.

Разработанная компанией Sharkmob, игра представляла собой королевскую битву во вселенной Vampire: The Masquerade, с вертикальными боями на крышах Праги и более тактическим подходом, чем другие представители жанра. Однако рыночная ситуация значительно изменилась с момента её запуска. Бум королевских битв с годами утих, и теперь доминируют несколько гигантов, таких как Fortnite.

Причина закрытия очевидна: недостаточное количество игроков для поддержания необходимой инфраструктуры. Поддержание активных серверов влечёт за собой не только постоянные эксплуатационные расходы, но и связанные с этим риски безопасности и обслуживания, что делает подобные решения обычным явлением в индустрии.

Этот случай ещё раз подчёркивает все более распространённую в индустрии реальность: срок жизни игр как сервиса напрямую зависит от активности их сообщества. Когда этот показатель падает ниже определённого порога, даже хорошо зарекомендовавшие себя игры могут исчезнуть без возможности сохранения.

С закрытием Bloodhunt пополнила список игр, которые становятся недоступными после отключения серверов.