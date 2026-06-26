BloodJack предложит превратить дружбу в предательство - кооперативный карточный экшен выйдет уже в июле

Разработчики BloodJack представили новый взгляд на многопользовательские карточные игры, где победа зависит не только от удачи, но и от умения манипулировать соперниками. Проект рассчитан на компанию до четырёх человек, а его релиз в Steam запланирован уже на июль. До этого авторы намерены провести серию плейтестов.

В основе BloodJack лежит необычная интерпретация блэкджека, дополненная PvP-механиками и системой предметов. Игрокам предстоит высасывать кровь соперников, увеличивать собственный запас здоровья и удерживаться за игровым столом, одновременно заключая временные союзы и предавая союзников в самый выгодный момент.

Авторы делают ставку не столько на классический подсчёт карт, сколько на психологическое противостояние. Осторожный пас может оказаться хитрой ловушкой, а рискованное решение — заставить противников ошибиться и потерять преимущество.

Во время матчей можно открывать закрытые карты, красть их у соперников, менять местами, пропускать чужие ходы, блокировать использование предметов и наказывать игроков за чрезмерную жадность. В арсенале также предусмотрены лечение, защитные способности, возможность воскреснуть после поражения и добивать ослабленных противников. Дополнительную глубину игровому процессу придают эффекты, позволяющие подсматривать верхнюю карту колоды, менять порог победы или вовсе переворачивать исход уже проигранного раунда.

Судя по представленному описанию, BloodJack делает ставку на быстрые партии, постоянную смену инициативы и социальное взаимодействие между игроками. Если разработчикам удастся грамотно сбалансировать карточную механику и систему предательств, проект вполне может стать интересной альтернативой привычным кооперативным развлечениям для компании друзей.