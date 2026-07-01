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BloodJack 3-й квартал 2026 г.
Логические, Стратегия, Мультиплеер, Ужасы, Инди, Тактика, Карточная, От первого лица, Кооператив
8 8 оценок

Разработчики BloodJack показали новый геймплейный трейлер

3DFedot 3DFedot

Команда разрабатывающая BloodJack представила новый геймплейный трейлер своей мрачной карточной игры про вампиров, блекджек и грязные приёмы за игровым столом.

В ролике разработчики показали основную атмосферу игры, визуальный стиль и ключевую идею BloodJack: игроку предстоит не просто собирать 21, но и использовать различные предметы, манипулировать ситуацией, мешать противникам и добиваться победы любыми способами.

BloodJack делает ставку на необычное сочетание классического блекджека, вампирской эстетики и хаотичных механик, где каждая партия может превратиться в настоящее сражение за выживание. Новый трейлер лучше демонстрирует темп игры, настроение проекта и то, как карточная партия постепенно превращается в жестокую борьбу за власть.

Разработчики также напомнили, что BloodJack уже можно добавить в список желаемого в Steam.

ПК 1 Анонсы 2 Трейлеры 2
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Комментарии:  1
Ваш комментарий
FruitSlime

Это уже больше похоже на бэкшот рулет)