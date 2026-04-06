Анонсирован психологический хоррор Bloodmoored о побеге из заброшенной фабрики

Независимый разработчик Stormdrill представил новый проект под названием Bloodmoored — психологический хоррор от первого лица, который выйдет на ПК в 2027 году.

Сюжет игры разворачивается на территории заброшенного промышленного комплекса, который когда-то принадлежал отцу главного героя. Игроку предстоит исследовать старую фабрику и попытаться выбраться из неё, постепенно раскрывая тайны прошлого. Однако вскоре становится ясно, что персонаж находится там не один.

Внутри комплекса обитают призраки — души людей, застрявших между жизнью и смертью. По словам разработчика, эти сущности не всегда настроены враждебно. Иногда они могут преследовать игрока, а в другой момент — стать ключом к выживанию. У каждого призрака будет собственная история и уникальное поведение, связанное с тем, кем он был при жизни.

Помимо исследования локаций и взаимодействия с потусторонними существами, в игре будет большое количество головоломок. Игрокам предстоит использовать старые механизмы и оборудование фабрики для решения физических, логических и пространственных задач.

Разработчик отмечает, что основное внимание в Bloodmoored уделено атмосфере, психологическому напряжению и постепенному раскрытию истории. Игру уже можно добавить в список желаемого в Steam, а её релиз на ПК ожидается в следующем году.