29 июля на PS5 и Switch выйдет BloodRayne: Definitive Collection

Издательство Strictly Limited Games и разработчик Ziggurat Interactive объявили о выходе сборника BloodRayne: Definitive Collection для PlayStation 5 и Nintendo Switch. Релиз состоится 29 июля, сборник будет доступна как в физическом, так и в цифровом виде. Трейлер уже доступен для просмотра.

В коллекцию войдут три проекта: BloodRayne: Revamped, BloodRayne 2: Revamped и BloodRayne Betrayal: Fresh Bites. Издание объединяет всю сагу о культовой дампирше по имени Рейн.

Физические версии будут представлены в двух вариантах: Limited Edition по цене $39.99 / €39.99 и Deluxe Edition за $69.99 / €59.99. Содержимое Deluxe-издания также можно приобрести отдельно от самой игры за $29.99. Предзаказы уже открыты на официальном сайте Strictly Limited Games.

Сборник предлагает игрокам наиболее полные и улучшенные версии оригинальных игр, оптимизированные для современных систем. Пользователей ждут улучшенная производительность, стабильность, поддержка высокого разрешения, обновленные текстуры и ряд современных качественных улучшений.

В состав Deluxe Edition входят:

- Эксклюзивная коробка премиум-класса;

- Саундтрек на CD;

- Артбук с мягкой обложкой (около 80 страниц), содержащий концепт-арты, дизайн персонажей и закулисные материалы;

- Двусторонний постер с оригинальными иллюстрациями из первых двух частей;

- Набор наклеек с персонажами.

Игрокам предстоит взять на себя роль Рейн - агента тайного общества Бримстоун, охотящейся на сверхъестественные угрозы по всему миру. Сюжет охватывает противостояние нацистским оккультным конспирациям в 1930-х годах, борьбу с вампирской семьей героини и финальную битву с ее отцом в мрачном замке.