Анонс сборника BloodRayne: Definitive Collection вызвал скандал - обложку артбука скопировали из Ninja Gaiden 2

Издательство Ziggurat Interactive и компания Strictly Limited Games попали в неловкую ситуацию после вчерашнего анонса сборника BloodRayne: Definitive Collection для PlayStation 5 и Nintendo Switch. Релиз, запланированный на 29 июля, должен был стать праздником для фанатов серии, объединив в одном издании ремастеры BloodRayne: Terminal Cut, BloodRayne 2: Terminal Cut и BloodRayne: Betrayal - Fresh Bites. Однако внимание общественности привлекло не столь долгожданное содержание сборника, сколько оформление эксклюзивного издания.

Игроки и журналисты практически сразу заметили, что иллюстрация Рейн, использованная в макете обложки артбука для коллекционного издания (Deluxe Edition), выглядит подозрительно знакомо. Как оказалось, изображение практически один в один повторяет официальный концепт-арт Ирен Лью (также известной как Соня) из игры Ninja Gaiden 2, разработанной студией Team Ninja.

В Ziggurat Interactive оперативно отреагировали на разгорающийся скандал. Представители издательства объяснили, что на промо-изображении был использован макет обложки артбука, основанный на изображении из внутренних дизайн-документов игры BloodRayne: Betrayal. В компании признали, что данная работа оказалась "сильно заимствованной из работы другого художника", добавив, что не были осведомлены об этом до момента выхода новости.

Учитывая, что оригинальная игра Betrayal вышла в 2011 году - спустя три года после релиза Ninja Gaiden II, - высока вероятность, что один из художников студии WayForward использовал концепт Team Ninja в качестве референса для создания облика Рейн.

В своем заявлении Ziggurat Interactive заверила, что макет обложки артбука будет немедленно заменен. Кроме того, компания проведет тщательную проверку всего содержимого артбука на предмет наличия других потенциально проблемных изображений до того, как тираж будет отправлен в печать.

Несмотря на инцидент, выход BloodRayne: Definitive Collection для PlayStation 5 и Nintendo Switch все еще ожидается 29 июля.