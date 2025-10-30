ЧАТ ИГРЫ
BloodRayne 15.10.2002
Экшен, Ужасы, От третьего лица
8.4 645 оценок

Классическая хоррор-серия BloodRayne получит физический релиз на PS5 и Switch

Gruz_ Gruz_

Ziggurat Interactive объявила о партнерстве с Strictly Limited Game с целью выпуска физического издания BloodRayne: Definitive Collection для PS5 и Nintendo Switch.

В коллекцию вошли все три игры — BloodRayne, BloodRayne 2 и BloodRayne: Betrayal — Fresh Bites — причем первые две являются обновленными версиями, вышедшими несколькими годами ранее на современных платформах. Выход физической версии — это первый случай, когда все три части будут доступны в одном пакете.

Больше подробностей о физических изданиях, которые скоро будут доступны для предзаказа, будет объявлено в ближайшее время.

8
5
Комментарии:  5
K0t Felix

Первая часть хорошечшая. К слову первая игра с физикой boob-ов

2
MagneticEnnio

Деда ор аливе поржали над твоим комментом.

4
Rio17

Эй эй эй а ремейк первой части :)

2
ant 36436

Почему именно первой? Там полный перезапуск не помешает.

V13R

А может 3тю часть сделать