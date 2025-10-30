Классическая хоррор-серия BloodRayne получит физический релиз на PS5 и Switch

Ziggurat Interactive объявила о партнерстве с Strictly Limited Game с целью выпуска физического издания BloodRayne: Definitive Collection для PS5 и Nintendo Switch.

В коллекцию вошли все три игры — BloodRayne, BloodRayne 2 и BloodRayne: Betrayal — Fresh Bites — причем первые две являются обновленными версиями, вышедшими несколькими годами ранее на современных платформах. Выход физической версии — это первый случай, когда все три части будут доступны в одном пакете.

Больше подробностей о физических изданиях, которые скоро будут доступны для предзаказа, будет объявлено в ближайшее время.