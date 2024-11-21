Олдскульный шутер Bloodshed про охоту на демонов в духе Vampire Survivors получил дату релиза

Любите игры, где так и тянет сказать «ну, ещё разочек»? Тогда стоит присмотреться к Bloodshed — олдскульному шутеру с мрачной атмосферой. Главное здесь — прожить 20 минут в городке, где в центре пылает жуткий костёр, а вокруг бродят толпы оккультистов с демонами. На старте дают выбрать между двумя героями: один с пистолетом, другой с дробовиком.

А если говорить о геймплее, то создатели явно вдохновлялись Vampire Survivors. Просто наводишь курсор на врага, и герой сам начинает палить. За каждого убитого противника падает опыт, на который можно получать улучшения: от призрачных черепов до дополнительных патронов. За деньги с забегов открываешь постоянные усиления, а выполняя разные задания, получаешь доступ к новым навыкам и механикам. Персонажей тут тоже хватает — у всех свои особенности. Можно часами экспериментировать с разными сборками и оружием, пытаясь найти идеальную тактику.

Полная версия выйдет 12 декабря 2024 года, но уже сейчас можно заглянуть в бесплатную демку в Steam и самим оценить игру.