Яростно сражайтесь с нечестивыми в Bloodshed - новом шутере жанра roguelite, который доступен в раннем доступе Steam

Разработчик com8com1 и издатель Headup сообщиают, что Bloodshed, их долгожданный шутер от первого лица в жанре roguelite, похожий на выживание, теперь доступен в раннем доступе Steam.

В Bloodshed игроки обрушат свою ярость на нечестивые полчища в мире готического хоррора, наполненном безжалостной нежитью, вечным ужасом и арсеналом для уничтожения. Благодаря уникальному сочетанию элементов Roguelite, ретро-графике и боям от первого лица Bloodshed обещает подарить захватывающие впечатления любителям динамичных шутеров от первого лица и игр в стиле «Выжившие».

В Bloodshed игроки сталкиваются с бесконечными волнами культистов, нежити, демонов и кошмарных существ. Уникальное сочетание механики roguelite и шутера от первого лица в этой игре гарантирует, что каждая сессия будет свежей и сложной. В каждом прохождении игроки сражаются за выживание, собирают очки опыта, улучшают свои навыки и оружие, а также получают доступ к мощным способностям.

Даже смерть не остановит игроков на пути к прогрессу. В Bloodshed вас ждут постоянные улучшения, разблокируемый контент и постоянное совершенствование, а также возможность обменивать с трудом заработанные деньги на постоянные улучшения. Игроки также могут выполнять дополнительные задания, чтобы открывать новые навыки и игровые функции, и с каждым прохождением погружаться всё глубже в зловещий мир культа.

Ключевые особенности:

Увлекательный игровой процесс в жанре FPS: участвуйте в динамичных, напряженных перестрелках в различных биомах.

участвуйте в динамичных, напряженных перестрелках в различных биомах. Разнообразный выбор персонажей: играйте за разных героев, каждый из которых обладает уникальными сильными и слабыми сторонами, а также особыми способностями.

играйте за разных героев, каждый из которых обладает уникальными сильными и слабыми сторонами, а также особыми способностями. Обширный арсенал: открывайте и улучшайте множество видов оружия и навыков, чтобы создать идеальную сборку.

открывайте и улучшайте множество видов оружия и навыков, чтобы создать идеальную сборку. Система постоянных улучшений: постоянно развивайтесь, открывая постоянные улучшения персонажей, чтобы повысить реиграбельность.

постоянно развивайтесь, открывая постоянные улучшения персонажей, чтобы повысить реиграбельность. Динамичные орды врагов: сражайтесь с адаптирующимися врагами, обладающими уникальными способностями и схемами атак. Сразитесь с элитными противниками, которые предлагают ещё больше добычи!

сражайтесь с адаптирующимися врагами, обладающими уникальными способностями и схемами атак. Сразитесь с элитными противниками, которые предлагают ещё больше добычи! Эстетика в стиле ретро: наслаждайтесь пиксельной графикой Boomer Shooter и очень динамичной, плавной механикой движения.

наслаждайтесь пиксельной графикой Boomer Shooter и очень динамичной, плавной механикой движения. Захватывающий саундтрек: погрузитесь в атмосферный мир кровопролития с адаптивным саундтреком, который усиливает действие.

погрузитесь в атмосферный мир кровопролития с адаптивным саундтреком, который усиливает действие. Сменные режимы стрельбы: используйте автоматическую стрельбу, чтобы играть как в «Выживших», или «переключитесь на ручной режим», чтобы прицеливаться и стрелять по своему усмотрению!

используйте автоматическую стрельбу, чтобы играть как в «Выживших», или «переключитесь на ручной режим», чтобы прицеливаться и стрелять по своему усмотрению! Жестокие бои: насладитесь впечатляющими визуальными эффектами и захватывающими боями, которые делают каждую битву особенной.

Bloodshed также может похвастаться разнообразным списком игровых персонажей, каждый из которых обладает уникальными способностями и стилем игры, что позволяет создать персонализированный игровой процесс. Помимо множества видов оружия и навыков, игроки могут экспериментировать с различными сборками, чтобы найти идеальную стратегию выживания.