Для легендарной игры Bloodstained: Ritual of the Night вышло дополнение Classic II: Dominique's Curse

Веселье продолжается с Bloodstained: Ritual of the Night, и стало доступно дополнение Classic II: Dominique's Curse. DLC позволяет игрокам испытать ретро-геймплей на новой, более крупной карте. Он наполнен опасными (а иногда и полезными) демонами.

Этот совершенно новый премиум-режим DLC включает в себя ретро-геймплей классического режима с увеличенной картой, большим количеством врагов и новой сюжетной линией, которая начинается там, где заканчивается «Ритуал ночи».

Доминик, возможно, и побеждена, но она еще не закончена. Изгнанная в Лимбо, она должна украсть силу Баела, если надеется сбежать в царство смертных и отомстить!

Исследуйте огромную новую карту с ретро-геймплеем, который выводит классический режим на совершенно новый уровень.

Приобретайте ценные способности и артефакты, которые увеличат силу Доминика. Поговорите с дружелюбными демонами, чтобы собрать улики, но остерегайтесь убывающей луны! Когда меняется луна, друзья становятся врагами.