В Epic Games Store началась бесплатная раздача метроидвании Bloodstained: Ritual of the Night

Магазин Epic Games Store продолжает ежедневную праздничную раздачу игр и седьмой по счету бесплатной игрой, доступной для пополнения библиотеки, стала метроидвания Bloodstained: Ritual of the Night. У игры 84% положительных отзывов в Steam.

Раздача традиционно продлится всего сутки, до 24 декабря, 19:00 по Московскому времени, после чего ее сменит следующая бесплатная игра. Чтобы забрать Bloodstained: Ritual of the Night, достаточно перейти на страницу игры в Epic Games Store, авторизоваться в своем аккаунте и нажать кнопку "Получить". Игра доступна в России и в ней есть русские субтитры.

Bloodstained: Ritual of the Night - это ролевая игра в жанре экшена, ориентированная на исследование мира. Играйте за Мириам, сироту, чье тело медленно превращается в кристалл из-за алхимического проклятия. Ей предстоит пробиться через кишащий демонами замок и победить мага-призывателя Джибеля.