ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Bloodstained: Ritual of the Night 18.06.2019
Экшен, Аркада, Ролевая, Платформер
7.9 239 оценок

В Epic Games Store началась бесплатная раздача метроидвании Bloodstained: Ritual of the Night

2BLaraSex 2BLaraSex

Магазин Epic Games Store продолжает ежедневную праздничную раздачу игр и седьмой по счету бесплатной игрой, доступной для пополнения библиотеки, стала метроидвания Bloodstained: Ritual of the Night. У игры 84% положительных отзывов в Steam.

Раздача традиционно продлится всего сутки, до 24 декабря, 19:00 по Московскому времени, после чего ее сменит следующая бесплатная игра. Чтобы забрать Bloodstained: Ritual of the Night, достаточно перейти на страницу игры в Epic Games Store, авторизоваться в своем аккаунте и нажать кнопку "Получить". Игра доступна в России и в ней есть русские субтитры.

Bloodstained: Ritual of the Night - это ролевая игра в жанре экшена, ориентированная на исследование мира. Играйте за Мириам, сироту, чье тело медленно превращается в кристалл из-за алхимического проклятия. Ей предстоит пробиться через кишащий демонами замок и победить мага-призывателя Джибеля.

19
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
Dr_Calex

Что ни день, то погребень!

7
SleepyGamer

Что ж, забрал очередную игру которую никогда не буду запускать

5
kotasha

Это погребень есть гф нау ? В основном использую что не напрягать ссд всяким трешом глянуть игру если хрень то не качаю(00 ибо смысл всё равно снесу.

4
Дрочеслав сын Сергея

ничего с твоим ссд не станет, это просто кусок пластика с микросхемой

1
Owyn

Хорошее метро

Дрочеслав сын Сергея

Неплохие игрушки в этом году, Blood West так вообще нраица