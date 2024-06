В праздничном видеоролике Bloodstained: Ritual of the Night подтверждена разработка сиквела

Bloodstained: Ritual of the Night 2 — это уже не просто слух или гипотеза, а реальность. Это подтвердили Кодзи Игараси и Шутаро Лида в видеоролике, посвященном пятилетию запуска первой части.

В видео они рассказывают о разработке Bloodstained: Ritual of the Night и трудностях, с которыми они столкнулись на этом пути, начиная с кампании на Kickstarter и заканчивая публикацией последнего дополнительного контента, недавно появившегося второго классического режима с Домиником в главной роли.

Подтверждение создания Bloodstained: Ritual of the Night 2 можно увидеть в конце видео. Игра в настоящее время находится в производстве. ArtPlay впервые открыто обсуждает проект, о котором раньше только намекали.

Для тех, кто этого не знает, Bloodstained: Ritual of the Night считается духовным продолжением серии Castlevania, с которой она имеет много общих элементов, прежде всего автора Кодзи Игараси, одного из разработчиков Symphony of the Night.

На самом деле серия Bloodstained больше, чем кажется, учитывая, что она включает в себя основную игру, два спин-оффа Curse of the Moon и различный дополнительный контент, продаваемый как DLC Ritual of the Night, который расширяет мифологию игрового мира.