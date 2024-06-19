В праздничном видеоролике Bloodstained: Ritual of the Night подтверждена разработка сиквела

Bloodstained: Ritual of the Night 2 — это уже не просто слух или гипотеза, а реальность. Это подтвердили Кодзи Игараси и Шутаро Лида в видеоролике, посвященном пятилетию запуска первой части.
В видео они рассказывают о разработке Bloodstained: Ritual of the Night и трудностях, с которыми они столкнулись на этом пути, начиная с кампании на Kickstarter и заканчивая публикацией последнего дополнительного контента, недавно появившегося второго классического режима с Домиником в главной роли.
Подтверждение создания Bloodstained: Ritual of the Night 2 можно увидеть в конце видео. Игра в настоящее время находится в производстве. ArtPlay впервые открыто обсуждает проект, о котором раньше только намекали.
Для тех, кто этого не знает, Bloodstained: Ritual of the Night считается духовным продолжением серии Castlevania, с которой она имеет много общих элементов, прежде всего автора Кодзи Игараси, одного из разработчиков Symphony of the Night.
На самом деле серия Bloodstained больше, чем кажется, учитывая, что она включает в себя основную игру, два спин-оффа Curse of the Moon и различный дополнительный контент, продаваемый как DLC Ritual of the Night, который расширяет мифологию игрового мира.
Shutaro Iida — это Сютаро Иида. Ладно имя, у вас Шутаро, это для срачей Поливанов/Хэпбёрн. Не буду его тут поднимать.
За фамилию обидно. Иида стал Лидой. И всё из-за невнимательности, и пофигизма автора.