Bloodstained: The Scarlet Engagement получила новый геймплейный трейлер - сиквел Ritual of the Night выйдет в 2027 году

Издатель 505 Games и студия ArtPlay представили новый геймплейный трейлер Bloodstained: The Scarlet Engagement в рамках Tokyo Game Show 2026. Сиквел Bloodstained: Ritual of the Night отправит игроков в Англию XVI века и предложит более масштабный мир, новую систему напарников и динамическую смену времени суток.

Сюжет расскажет о молодом бойце Леонарде Брэндоне из церковного клана «Чёрные волки» и рыцаре Александре Кителере из королевского клана «Белые олени». Герои объединятся, чтобы противостоять Повелителю демонов Элиасу, чей таинственный невидимый замок терроризирует окружающие земли. Александр при этом является единственным выжившим участником предыдущей экспедиции, отправленной для борьбы с демонической угрозой.

Одной из главных особенностей The Scarlet Engagement станет возможность одновременно управлять Лео и Алексом. Два героя смогут помогать друг другу в сражениях, преодолевать ловушки и использовать свои способности для исследования мира.

Разработчики также подготовили крупнейшую карту в истории Bloodstained. В игре будет полноценная смена времени суток — от рассвета и дня до сумерек и ночи. Изменение освещения повлияет не только на внешний вид локаций, но и на игровой процесс и взаимодействие с окружающим миром.

В боевой системе появится механика Epiphany, позволяющая открывать новые приёмы непосредственно во время сражений и постепенно расширять арсенал героев. При этом разработчики обещают сохранить характерное для Bloodstained сочетание исследования, боёв и развития персонажей.

Bloodstained: The Scarlet Engagement выйдет в 2027 году на PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam.