Дебютный трейлер Bloodstained: The Scarlet Engagement открывает новую главу в серии 2.5D сайд-скроллинговых RPG-игр

Во время трансляции State of Play, которая идёт прямо сейчас, состоялся официальный анонс Bloodstained: The Scarlet Engagement — новой игры в серии Bloodstained. Проект выйдет на PlayStation 5, а также другие платформы в 2026 году и продолжит традиции 2.5D экшен-RPG с упором на исследование, атмосферу готики и мрачное фэнтези.

В разработке участвуют Шутаро (креативный директор) и Кодзи Игараси (продюсер), известные по Bloodstained: Ritual of the Night и предыдущим играм в духе Metroidvania. The Scarlet Engagement сохраняет дух оригинала, но предлагает совершенно новую историю, новых героев и самую масштабную карту в серии.

Сюжет переносит игроков в Европу XVI века, где Эфемерный замок и его демонические обитатели разрушили остатки человеческой цивилизации. Последняя надежда — союз Леонарда, ученика ордена Чёрных Волков, и Александра, последнего выжившего рыцаря Белых Оленей. Вместе им предстоит пробраться в проклятую крепость, сразиться с демоническими слугами и дать бой могущественному владыке — Элиасу, которого охраняют шесть могущественных вампиров, известных как Кровавые Стражи.

Игроки смогут переключаться между двумя героями в реальном времени, используя их уникальные способности и кооперативную механику, чтобы выжить в самых опасных уголках замка. Каждый персонаж — со своей экипировкой, бронёй и особыми приёмами, которые можно комбинировать в бою.

Основной ареной действия станет Эфемерный замок — самый большой и опасный уровень в истории Bloodstained. Внутри игрока ждут готические залы, смертельные ловушки, тёмные катакомбы, мощные артефакты, уникальные враги и атмосферное окружение. Разработчики обещают, что исследование карты, сбор ресурсов и крафт будут играть ключевую роль на пути к финальной битве.

Как и прежде, игра предлагает глубокую систему кастомизации: всё снаряжение будет не только влиять на характеристики, но и менять внешний вид героев. Кроме того, The Scarlet Engagement наполнена озвученными персонажами и сюжетными диалогами — как на английском, так и на японском языках.

Ожидается, что в будущем разработчики поделятся новыми подробностями об уникальных боевых механиках и сюжете.