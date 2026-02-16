Творческий директор Bloodstained и ветеран серии Castlevania - Шутаро Ида скончался после борьбы с раком

Эти последние пару дней стали по-настоящему траурной для японской игровой индустрии. Буквально день назад стало известно о смерти легендарного инженера и создателя железа для консолей Sega Хидеки Сато. Теперь же печальные вести пришли из стана студии ArtPlay: мир покинул Шутаро Ида, человек, чье имя неразрывно связано с жанром метроидвания.

Творческий директор серии Bloodstained и ветеран Castlevania ушел из жизни 10 февраля в возрасте 52 лет после полутора лет борьбы с раком поджелудочной железы. Об этом официально сообщил его давний коллега и друг Кодзи Игараси.

Ида начал свой путь в Konami еще в 1996 году. Помимо работы над портативными хитами Castlevania, включая Dawn of Sorrow, он приложил руку к созданию таких гигантов, как Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Позже он присоединился к ArtPlay, чтобы помочь Игараси создать Bloodstained: Ritual of the Night, успех которой во многом является его заслугой.

Кодзи Игараси опубликовал трогательное прощальное письмо:

Не будет преувеличением сказать, что многочисленные игры, провозглашенные шедеврами, не появились бы на свет без его вклада. Его талант был поистине исключительным... Он был тем, кто постоянно думал об играх, подходя к разработке так, будто сжигал ради неё свою жизнь.

Последним проектом Шутаро Иды стала находящаяся сейчас в разработке Bloodstained: The Scarlet Engagement. Несмотря на болезнь, он успел подготовить сценарий и дизайн-документ игры. Студия пообещала довести дело до конца и выпустить проект, чтобы почтить память своего креативного директора.