Скоростной вампирский слешер от первого лица Bloodthief выйдет на ПК в следующем месяце

Динамичный боевик - Bloodthief, как ее называет инди-разработчик Blargis, дает возможность почувствовать себя вампиром, бегающим по стенам с мечом в руках, который выйдет на ПК уже 22 сентября 2025 года, а сейчас в Steam доступна демоверсия.

В Bloodthief игроки вживаются в роль вампира, несущегося сквозь лабиринт средневековых подземелий и замков. Динамичный геймплей сочетает в себе стремительные перемещения с использованием паркура – отскоки от стен, молниеносные атаки – и утоление жажды крови поверженных врагов.

Кровь – это не просто показатель здоровья, а еще подпитка способностей вампира для развития сверхъестественных скоростей, делающая сражение смертоносным танцем.

Разветвленная структура уровней, полная скрытых проходов и секретов, предлагает богатые возможности для исследования. Находчивость и умение решать головоломки вознаградятся невероятными сокровищами, могущественным оружием и магическими артефактами.

Bloodthief – это адреналиновый коктейль из классического хардкора и современного дизайна. Игра идеально подойдет любителям спидранов, благодаря сложным, напоминающим лабиринты уровням, и возможности соревноваться с лучшими игроками. Русскоязычные пользователи смогут насладиться игрой благодаря наличию полного текстового перевода.

Если вам нравится Ghostrunner, но вы считаете, что игра должна быть быстрее, Bloodthief может быть именно той игрой, которую вы ждали. Беглый взгляд на недавно опубликованный трейлер с датой выхода покажет вам всё, что нужно знать о Bloodthief, которую можно назвать «находкой для спидранеров».

Bloodthief, похоже, опережает One More Level, разработчика Ghostrunner, переняв динамичный стиль паркура от первого лица с упором на рукопашные схватки, и превратив его в средневековье. Если вам интересно, что One More Level создаёт с Valor Mortis, то можете пока поиграть в Bloodthief, ведь Bloodthief выходит через несколько недель, а Valor Mortis — только в следующем году.