Bloody Hell Hotel показывает отель открытый вампиром и называет окно релиза

Проснуться после многовекового сна и обнаружить, что твой роскошный особняк превратился в развалины, — неприятный сюрприз. Но главный герой Bloody Hell Hotel находит неожиданное решение: открыть гостиницу и заставить людей самостоятельно приходить к нему в гости. Студия Unfold Games показала новый геймплейный трейлер и подтвердила выход игры в 2027 году.

Игрокам предстоит отремонтировать особняк, обставить комнаты, готовить еду и обслуживать постояльцев. Можно даже завести собственное хозяйство с зомби-курами и коровой-нежитью. А если гости начнут раздражать, никто не мешает пробраться к ним ночью и выпить немного крови. Главное — не переусердствовать, иначе исчезновениями заинтересуются охотники на вампиров.

Впрочем, гостиничным бизнесом дело не ограничится. Под особняком скрываются подземелья с монстрами и сокровищами, а герой сможет выбрать один из шести вампирских классов и освоить множество способностей. При желании можно вообще забыть о кровопролитии и заняться спокойной жизнью.